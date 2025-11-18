瑞芳轉運站火燒車！31歲男逃出全身燙傷 車內疑留助燃物

瑞芳轉運站旁空地昨（17日）晚間發生火燒車事件，消防到場將火勢撲滅及時救出鄭姓男子。翻攝畫面

新北市瑞芳區與基隆市交界的調和街轉運站空地，昨（17）日晚間驚傳火燒車意外，一輛停放轎車突然陷入猛烈火勢，31歲鄭姓車主及時逃出，但全身多處遭火吻，情緒激動、神智不清，經消防人員協助送往基隆長庚醫院治療，所幸無生命危險。

消防局於晚間18時59分起陸續接獲報案，新北與基隆同步出動，共計9輛救災車、約20名消防人力前往搶救。到場時車輛已全面燃燒，濃煙竄天，消防員迅速布線灌救，火勢於10分鐘內撲滅，但轎車已燒成焦黑廢鐵。

廣告 廣告

警方與消防人員檢視現場，在副駕駛座發現木炭等疑似助燃物；基隆消防鑑識人員也在車內找到炭火痕跡。初步研判鄭男可能於車內燒炭，疑似有輕生念頭，引燃車體造成火勢，但是否涉及縱火、自燃或其他原因，仍待進一步鑑識調查釐清。

事發後，瑞芳警分局到場協助封鎖、調查，相關起火原因及鄭男說法仍待後續釐清。警方呼籲，若有心理壓力或身心狀況不佳，應及時尋求協助，避免釀成憾事。



回到原文

更多鏡報報導

錢錢飛走了！北市大安區街頭驚見「野生鈔票」 巡邏警檢1.5萬失主匆忙上前致意

宜蘭應召業者迫外籍女賣淫 撐腰門神礁溪鄉代張景程涉賄遭起訴

信義區夜店成格鬥場！兩男原地爆打 保全怎拉都拉不住