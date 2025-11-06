瑞芳驚傳死亡車禍！機車騎士捲入貨櫃車底 遺留血跡安全帽碎裂

一連串交通意外在6日下午發生，分別在新北瑞芳及南投草屯造成人員傷亡。在新北瑞芳台2丁線上，一輛機車與貨櫃車相撞，導致騎士受困車底不幸身亡；而在南投草屯台14線，則是一輛冷凍貨車撞上準備右轉的砂石車，造成貨車駕駛全身多處擦傷。這兩起事故皆引發警方關注，提醒民眾在岔路口行駛時應放慢車速，提高警覺。

瑞芳貨櫃車與機車相撞，騎士輪下身亡，安全帽遺留現場。（圖／TVBS）

根據行車紀錄器畫面顯示，新北瑞芳事故發生時，貨櫃車正在轉彎，右側一輛機車高速駛來，閃避不及後倒地，騎士卡進車底，機車則噴飛到路邊。警消趕抵現場後，發現騎士受困輪下，救出時已經沒有心跳，雖緊急送醫但仍宣告不治。事故現場可見貨櫃車右後輪底下有一灘血跡，以及騎士損毀的安全帽。警方表示，這起事故發生在6日下午4點多，54歲徐姓貨櫃車駕駛並無酒駕情形，當時從基隆往瑞芳方向行駛，與對向機車騎士相撞，造成騎士死亡。

瑞芳貨櫃車與機車相撞，騎士輪下身亡。（圖／TVBS）

同日在南投草屯鎮也發生車禍。消防人員必須出動工具破門，因為食品冷凍貨車司機受困車內。在草屯台14線上，45歲胡姓駕駛疑似因開車分心，撞上前方準備右轉的砂石車。被撞的砂石車駕駛表示，對方沒有停車就從後面撞過來，當時是綠燈。砂石車駕駛雖感到無辜，但也慶幸自己沒有受傷，而胡姓駕駛則臉部及全身多處擦傷。

草屯冷凍貨車撞砂石車，車頭變形駕駛一度受困。（圖／TVBS）

草屯分局交通事故處理小隊長賴啟文表示，冷凍貨車碰撞了前方等待右轉進入砂石場的砂石車，導致營業小貨車車頭受損。對於這兩起事故，警方都將進一步釐清肇事原因及責任歸屬，同時也提醒民眾，行經岔路口時要放慢速度並提高警覺。

