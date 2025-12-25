瑞芳驚傳砍人案！38歲男遭利刃刺胸一度休克...搶救後脫險 嫌遭逮否認動刀：他自己跌倒

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

新北市瑞芳區今（25）日上午驚傳砍人案，一名38歲林姓男子在一處民宅前遭人刺傷左上腹，經緊急送醫搶救，目前已經脫險、狀況穩定。警方獲報後，火速將疑動手的23歲吳男帶回調查，其坦承雙方確實發生口角，但供稱是林男持刀跌倒，自己刺傷自己，警方對此說法持保留態度，詳細事發經過尚待調查釐清。

新北瑞芳今日驚傳砍人案，林男遭利刃刺傷一度休克，警火速逮捕涉案的吳姓男子。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發在今上午7時43分許，林姓男子在瑞芳區明燈路三段139號前，被人持刀刺中左胸、胸部流血，他在遇刺後獨自踉蹌走到路面向附近民眾求助，新北消防局獲報後趕抵現場，發現林男意識清楚，倒臥台階，立即將其送往醫院搶救，期間因大量失血，林男一度陷入休克，經開刀手術後狀況穩定、已經脫險，目前在加護病房觀察中。

廣告 廣告

警方調查，林男為基隆警方列管的毒品人口，曾犯下多起妨害秩序案件，今與當地毒品人口起口角後，遂遭對方持刀刺傷，警方懷疑雙方疑因毒品或財務起糾紛，依據林男提供刺傷他的吳姓男子資料，於上午10時許將吳男帶回調查。

對此，23歲吳男供稱，當時自己處於酒醉狀態，雙方發生口角後，林男突然持刀攻擊，為求自保才推開對方，林男是重心不穩跌倒，手中刀具因此刺入自己左上腹，否認持刀傷人，不過警方對其說法存疑，將積極調閱案發地點周邊監視器，持續釐清案情。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多FTNN新聞網報導

台中豐原爆持刀砍人！37歲男左頸部中刀命危送醫 嫌犯逃2小時落網了

不滿女友與前任同行！28歲男駕車撞昏她…今凌晨投案 毒品快篩驚見安非他命陽性

無照騎車未打燈遭攔查 桃園警眼尖識破騎士手藏3包安毒

