瑞芳102縣道「右車道禁右轉」從中間切 網轟：搶錢陷阱

新北市瑞芳區102縣道瑞金、瑞雙公路交會處，出現一處違反用路習慣的路口設計，右側車道禁止右轉、左側外側車道才能右轉，兩同向車道中間還夾著一條對向來車道，詭異設計引發網友批評是針對外來遊客的陷阱。

新北市瑞芳區102縣道瑞金、瑞雙公路交會處。（圖／google 街景）

根據TVBS報導，該路口不只右側車道禁止車輛右轉，想右轉必須走左邊最外側車道，在兩同向車道中間還夾著一條對向來車道。不熟路況的駕駛如果搞錯，還會被開罰單，讓許多用路人大感傻眼。

新北市交通局對此回應，此設計是考量到大型車輛無法在此路口直接右轉進隔頂停車場，因此會勘後決定維持現狀。交通局表示，未來會加強路面標線、路旁標誌，提醒用路人注意。

不過網友們對交通局的說法並不埋單，紛紛在網路上表達不滿。有網友質疑「大型車轉不過去，所以禁止最外側右轉？」、「右轉還要靠左，什麼鬼東西」、「沒必要限制小型車吧」、「這是什麼鬼切設計」。也有網友直指「抓外地人的陷阱」、「國旅一部分是被交通部搞死的」、「幾秒鐘的路程要先看右邊的圖，用3秒鐘理解以後馬上切左邊」更有人調侃，「什麼鬼啊，政府要錢就明講嘛」。這處違反常理的道路設計，預計將持續引發爭議。

