瑞芳4名屁孩戲弄重度身障者！遭網友肉搜身分 家長出面道歉求原諒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

瑞芳區4名學生欺負重度身障的黃姓女子，警方昨日傳喚到案。 圖：翻攝自警警守護東北角臉書

[Newtalk新聞] 新北市瑞芳區4名國、高中生戲弄身障女子，事後還將影片PO網，引發網友怒火，並且肉搜出4名少年全名，警方獲報後傳喚雙方及監護人到場，少年及家長頻頻向重度身心障礙的黃姓女子與其家屬道歉，最終少年寫悔過書並答應進行社區服務，獲得諒解。

根據《自由時報》報導，黃姓重度身心障礙女子年近70歲，長年在住家附近徘徊，由於剪短髮而被當地人稱為「阿嬤哥哥」，有時候會拿機車上懸掛的食物或進餐廳食用桌上菜品，瑞芳地區民眾體恤其身心狀況，年輕一輩更稱其為「瑞芳知名NPC」、「瑞芳會動的知名景點」。

廣告 廣告

不料近期4名國、高中生闖入黃女住家，動手欺負戲弄黃女，還將過程拍下PO網，引發網友怒火，隨即有網友肉搜出4名少年的全名，並要求4人「出來面對」。新北市瑞芳警分局獲報後，立刻傳喚4名少年在監護人的陪同下到案說明，也請黃女及其弟弟協助釐清案發情形。

警方指出，4名少年與黃女住在同棟大樓，當天一時興起，才闖入黃女家中，少年與家長到警局後，不斷向黃女及其家屬道歉，希望能給孩子們一個機會，黃女家屬要求少年寫下悔過書，並答應做社會服務，暫不提出告訴。警方也依規定通報教育局等相關單位。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

南星計畫重啟居民慘成「吃土第一排」！高市府：加強灑水清掃

女學生搭公車遭攻擊濺血！惡男持雨傘狠戳 警方追緝中