瑞莎發文引關注 新北修德國小體操館獲1326萬升級

體操設備更新。（圖／新北市教育局）

場地安裝新的冷氣設備。（圖／新北市教育局）

長期投入台灣體操推廣的藝人瑞莎，今（14）日在臉書發文提及先前因訓練場地炎熱、冷氣設備老舊引發外界關心與討論，並感謝中央與地方民代協助改善環境。對此，立委與新北市政府相關局處說明，中央與地方已合計投入1,326萬元，全面升級新北市三重修德國小冷氣與競技體操設備，提供孩子更安全、舒適的訓練空間，持續支持基層體育發展。

瑞莎在臉書表示，先前因高溫訓練環境發文，引來不少關心與不同聲音，她強調發展韻律體操並不容易，唯有堅持與勇敢才能持續進步，並特別感謝立委王定宇、李坤城及新北市議員黃淑君協助協調運動部、新北市體育局與教育局，補助體操訓練器材與冷氣設備改善工程，讓在修德國小練習的孩子能在更安全、適合的環境中訓練。

廣告 廣告

教育局表示，體操協會依規定以「場地租借」方式使用修德國小活動中心，校方皆依契約辦理收費與管理，確保校園秩序與學生安全。教育局秉持照顧學子原則，已核定投入約480萬元進行活動中心冷氣設備汰換工程，去年11月已完工，全面改善室內溫度與空氣品質，讓學生安心學習與訓練。

體育局指出，已於去年4月核定補助修德國小846萬元，補助項目包括體操地板、平衡木、地墊、高低槓及跑道彈簧床等競技體操設備，9月已完成採購與裝置作業，大幅提升訓練安全性與專業度。

民進黨立委李坤城表示，修德國小是韻律與競技體操重點學校，過去因冷氣與部分體操設備老舊，影響學生訓練品質與安全，在瑞莎與家長陳情後，與同黨立委王定宇、議員黃淑君共同召開協調會，促成教育部與新北市府攜手投入1,326萬元改善設備。他強調，完善訓練環境是基層體育發展的關鍵，讓孩子能無後顧之憂全力訓練，為台灣體壇培育更多新秀。

更多中時新聞網報導

張楷奕自虧在名廚前如新生兒

林心如滷豬腳慶生 霍建華喊讚

黃河《只租不賣》打趣終於演正常人