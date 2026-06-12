瑞豐夜市「食尚大富翁」開跑 集點抽iPhone 17、AirPods 4 總獎值破12萬元

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高雄夜市指標的「瑞豐夜市」舉辦「消費滿額集點摸彩」及「瑞豐著色賽」雙重的線上與線下活動，總獎項價值高達12萬元以上。瑞豐夜市／提供

高雄指標性夜市「瑞豐夜市」，今夏推出全新大型促銷活動「食尚大富翁」，自5月22日起至6月20日熱鬧登場。活動結合夜市特色攤商與互動遊戲概念，祭出總價值超過12萬元的豐富獎項，最大獎更是最新款iPhone 17（256G），邀請全台民眾走進夜市吃美食、玩遊戲、拚好運。

為提升遊客逛夜市的趣味體驗，瑞豐夜市首度將參與攤位打造成「夜市大富翁」概念棋盤，依照營業性質區分為三大類別，包括飲食類（紅色）、服飾百貨及服務類（綠色）、遊戲娛樂類（藍色）。民眾只要於活動攤位單筆消費滿150元，即可獲得1點集點資格。

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「瑞豐夜市」主要入口、招商處都有活動宣傳。瑞豐夜市／提供

活動採三色集點機制，只要成功蒐集紅、綠、藍三種不同顏色點數，即可兌換摸彩券投入抽獎箱，角逐各項超值好禮。主辦單位表示，本次光是摸彩獎品總價值就超過10萬元，除了特獎iPhone 17（256G）外，還準備了現金獎、夜市消費券及多項實用好禮，從頭獎、二獎、三獎到加碼獎，總計將送出54個中獎名額，讓民眾在享受夜市美食與購物樂趣之餘，也有機會把大獎帶回家。

除了集點摸彩活動外，瑞豐夜市也同步舉辦親子著色比賽，優勝者可獲得AirPods 4等熱門獎品，讓大小朋友都能一起參與，共度歡樂夜市時光。

活動最終摸彩將於6月20日晚間8時30分透過瑞豐夜市官方Instagram進行線上直播開獎，公開抽出幸運得主。主辦單位歡迎民眾把握活動最後倒數時機，邀請親朋好友一同前來瑞豐夜市，品嚐在地特色美食、體驗熱鬧夜市文化，並挑戰把iPhone 17、AirPods 4及眾多好禮帶回家。