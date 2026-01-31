瑞里深山火警險釀災 警民協力運用農用車「接力」滅火化險為夷

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義地區幾個月來都未下雨天乾物燥，日前梅山鄉瑞里村一個茶園民宿旁產業道路不明竄出火苗引燃落葉造成火勢加大，情勢可危。由於地處深山，考量消防車抵達費時，為積極防範火勢蔓延擴大，警方偕同村民利用農用貨車載運並以人力接力方式灌救，成功在30分鐘內撲滅火勢，阻止了一場可能發生的重大災害。

竹崎分局瑞里仁壽聯合所員警於當日15時56分許接獲報案後，所長吳博全隨即率領警員陳冠廷火速趕赴現場。抵達時發現路邊野草與樹木因不明原因起火燃燒，火舌隨風勢竄動。儘管現場已有熱心村民手持滅火器試圖壓制，但因火點分散且燃燒面積擴大，滅火器已無法有效控制。由於瑞里村位處偏遠山區，梅山消防分隊趕抵現場恐須花1小時左右，情況一度相當危急。

廣告 廣告

所長吳博全當機立斷，在急中生智下以農用貨車變身消防水車，請求現場村民返家，駕駛茶園施肥使用裝載有水源的自小貨車充當臨時「水車」支援。警員陳冠廷則不顧濃煙與高溫，身先士卒拿起裝水容器，與村民組成「滅火人龍」，以接力方式將水運送至起火點潑灑灌救。

在警民通力合作下，原本猛烈的火勢於30分鐘內完全撲滅，慶幸未造成人員傷亡或重大財物損失。此次救災中，警員陳冠廷主動積極，在此次行動中來回奔波奮勇救災的身影深獲在場村民肯定，不僅解除居民恐慌，更有效提升警察保姆形象，足為表率。

竹崎分局藉此呼籲民眾，山區天乾物燥，民眾整理農地或丟棄菸蒂時務必確認火源是否完全熄滅，以免星星之火釀成森林火災，共同守護珍貴的山林資源與居家安全。

圖說：嘉義縣瑞里深山一個民宿旁發生火警，雖然通報110，但消防車行程需一個小時，瑞里派出所員警緊急應變，警民協力運用農用車「接力」滅火才化險為夷。（照片嘉義縣警局竹崎分局提供）