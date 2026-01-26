瑞里紫藤花季3月登場 嘉義山城邀遊客慢旅賞花
嘉義縣近年深度體驗旅遊與慢遊風潮持續升溫，位於梅山鄉、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，憑藉雲海、竹林、吊橋及四季變化的花景，形塑出獨具魅力的山城風貌。隨著3月紫藤花季即將到來，嘉義縣政府邀請民眾提早規劃春日行程，走入山林，感受慢活旅遊的節奏。
↑圖說：3月紫藤花季即將登場，邀民眾體驗山城慢旅。（圖片來源：資料照片/嘉義縣文觀局提供）
每年3月登場的「瑞里紫藤花季」，紫藤花串如瀑布般垂掛於步道與庭園之間，淡紫色花海為山林披上浪漫春裝。旅人可在花下漫步，品嚐咖啡與在地山產料理，放慢腳步，沉浸於山城特有的春日氛圍。
嘉義縣文化觀光局也推薦2天1夜慢遊路線，首日從梅山出發，造訪「梅問屋梅子元氣館」，不僅可選購多樣梅子加工品，還能體驗去籽醃梅 DIY，成為旅途中補充元氣的小亮點。隨後前往海拔約1000公尺的「太平雲梯」，遠眺層層山巒，雲霧繚繞時宛如行走雲端，並可串聯茶園間的「雲之南道步道」，一路漫步至太平老街，品味道地小吃，感受山城日常風情。
↑圖說：海拔約1000公尺的指標景點「太平雲梯」，可遠眺層層山巒，雲霧飄渺時則宛如行走於雲端。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）
午後行程則深入山林秘境，「孝子路步道」竹林成蔭、環境清幽，可銜接大巃頂步道，並在「太平吊橋」俯瞰162甲公路的山景。接著走訪「仙人堀步道」，欣賞高聳杉木林與拱橋景觀，成為攝影愛好者鍾愛的取景地。前往瑞里途中，還可順道參觀氣勢恢宏的「龍王金殿」，並預約體驗竹筒烤茶，為旅程增添趣味。
第二天行程以瑞里周邊步道為主，平緩好走的「綠色隧道」穿梭竹林之間，適合親子及長輩同行，步道盡頭可銜接「野薑花溪步道」，或挑戰全程環狀、約需3小時的「瑞太古道」，若時間有限，亦可走至七步回音谷後折返，輕鬆感受山林魅力。
↑圖說：前往瑞里途中可順道參觀金碧輝煌的「龍王金殿」，並預約體驗特色竹筒烤茶，為旅程增添趣味。（圖片來源：嘉義縣文觀局提供）
嘉義縣政府表示，配合2026台灣燈會即將登場，縣府規劃多項旅遊串聯活動，邀請民眾白天走入山林賞花健行，夜晚欣賞璀璨燈會，體驗山海與城市交織的旅遊樂趣。更多燈會與旅遊資訊，可至「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line官方帳號（@chiayitravel）查詢。
