瑞銀上修今年台灣GDP預測至6.9% 高於市場共識

（中央社記者呂晏慈台北6日電）受惠全球人工智慧（AI）需求不斷擴大，帶動台灣出口表現。瑞銀今天表示，去年台灣成為亞洲GDP增長最強的經濟體，並宣布上調台灣今年經濟成長率預測至6.9%，遠高於目前市場共識的4%。

行政院主計總處1月公布114年第4季經濟成長率概估為12.68%，寫下38年來單季新高，推升全年經濟成長率達8.63%，較預測數大增1.26個百分點，是15年來最高水準，超車韓國與新加坡等亞洲鄰國。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）今天透過市場觀點報告指出，在過去幾季中，台灣實際經濟成長率持續高於預期，而2025年全年經濟成長率達8.6%是自1989年以來的新高，與其他經濟體相比，儘管台灣的人均GDP高出許多，仍成為去年亞洲成長最強勁的經濟體，甚至可能是瑞銀全球研究範圍內表現最好的。

鄧維慎分析，外部需求是台灣去年全年成長的關鍵驅動力，尤其科技產品主導了出口成長，占全年總出口增幅的97%，反映了台灣做為AI硬體供應商的領先地位；根據估算，AI相關需求可能貢獻了全年GDP成長的5.7個百分點、約占66%。（編輯：楊凱翔）1150206