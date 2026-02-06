瑞銀上修台灣經濟成長至6.9％

瑞銀（UBS）大幅上修台灣2026年GDP年成長估值至6.9％，高於目前市場共識的4％。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎（William Deng）指出，美台貿易協議降低政策不確定性、股市財富效果回溫，及消費信心反彈，將共同推動2026年經濟持續擴張。

貨幣政策方面，預期央行今年將維持利率不變，主因包括通膨仍穩定低於2％、整體放款成長趨緩，以及非科技產業仍處復甦初期。

鄧維慎指出，台灣去年第4季GDP年增率達12.7％，帶動全年經濟成長率衝上8.6％，不僅連續多季優於市場預期，更創下1989年以來最快年成長紀錄，也使台灣躍升為2025年亞洲成長最快的經濟體之一。科技產業持續走強、需求基礎擴大，以及不確定性下降，也將在此創新循環階段進一步鼓勵企業資本支出投資。

鄧維慎分析，去年全年出口增量中，高達97％來自科技產品，其中自動資料處理設備（ADP）及相關零組件就占67％，顯示台灣在全球AI硬體供應鏈中的關鍵地位。UBS估算，AI相關需求約貢獻全年GDP成長5.7個百分點，約占總成長的66％。

除科技出口強勁外，近期也浮現更廣泛的復甦訊號。鄧維慎認為，非科技產品出口占比逐步提高，固定資本形成在連續三季下滑後回升，加上政府現金發放政策帶動民間消費明顯改善，顯示經濟動能正由單一科技動能擴散至內需與投資面。

從亞洲競爭力來看，鄧維慎指出，台灣的人均 GDP在2025年仍成功超越傳統高速增長的越南，躍升為亞洲增長最強的經濟體。

