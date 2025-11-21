瑞銀上調2026年黃金預測價！4大關鍵因素曝
[NOWnews今日新聞] 瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，受到美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化，尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險等因素，預期2026年黃金需求將進一步上升，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。
在2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接近60%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，我們預計2026年價格將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。
隨著美國公共財政前景預計惡化，央行及投資者的購買趨勢可能延續，因為黃金是一種無對手方風險的資產。因此，瑞銀財富管理預計，隨著實際利率（反映持有非生息資產的成本）下降，交易所交易基金（ETF）的買盤將在2026年繼續回升。基於歷史相關性，我們估算2026年流入量可能達到750噸，低於2025年預測的870噸，但至少是2010年後十年流入量的兩倍。
此外，瑞銀財富管理預計央行及主權財富管理者的大量買入，這一趨勢在更高利率及美元走強期間仍推動了黃金價格的結構性上升，在未來一年仍將持續。
因此，瑞銀財富管理預計2026年的購金量約900噸，較2025年略有放緩，但遠高於2010–2021年每年約450–500噸的水準。實際購買量瑞銀財富管理存在顯著的低報，加之近期與儲備管理者的非正式交流，顯示2026年增持儲備的意願強烈。在瑞銀財富管理看來，美聯儲鷹派立場及潛在的央行拋售是主要風險。零售方面，珠寶消費有望在2026年下半年改善。
瑞銀財富管理維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，即使在當前價格水準下，仍相信黃金仍是有效的投資組合對沖工具。同時，瑞銀財富管理將上行情景的目標價從4,700美元上調至4,900美元/盎司，下行情境維持在3,700美元/盎司。也預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在4,300美元/盎司附近出現盤整。同樣地，若政治及金融風險急劇上升，上行情境下金價可能觸及4,900美元/盎司。對於偏好黃金的投資者，瑞銀財富管理認為，在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
普發1萬助消費復甦！瑞銀上調今年台灣經濟成長率至6.5%
瑞銀看好明年台半導體業加速成長估增20% 先進封裝產能持續
台灣人超有錢？瑞銀2025《全球財富報告》國人平均財富超車日韓
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 17 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股盤前／輝達大漲變砍殺！台指夜盤大跌794點 台股今早恐測季線
美股週四（20日）走勢急轉直下，原本市場期待輝達財報帶動AI股強勢反攻，但輝達在盤中短暫大漲後最終翻黑收跌逾3%，反映出投資人對AI股後市仍抱持高度疑慮。受到美股四大指數全面翻黑衝擊，加權指數期貨夜盤重挫794點，台積電期貨也大跌50元收黑，顯示市場悲觀氣氛升溫，加上融資昨單日增加34億元、預期台股開盤恐面臨強烈賣壓，可能再度測試季線支撐力道，台股今（21）日開盤前氣氛轉趨保守，三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 9 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 7 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 1 天前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 5 小時前
台股收盤》台股跳水逾990點 史上第六大跌點 專家：降息預期崩了
[Newtalk新聞] 台股今天(21日)終場跌逾990點，收在26434點！上櫃、電子與金融類股全收黑！盤中最低來到26,395點，跌點一度擴大逾千點，成交量約5498.35億元，創下史上第6大跌點。 分析師林漢偉表示，輝達財報利多不漲，股價長黑K破線，AI泡沫聲浪太強，台股重挫跌破季線，昨天史上第二大漲點全數回吐，今天大跌991點，創下史上第六大跌點。 分析師鐘崑禎表示，今天幾乎所有族群通殺！記憶體：南亞科、華邦電、群聯跌停鎖死！PCB：台光電、定穎投控觸及跌停！散熱：奇鋐、高力觸及跌停！AI趨勢不變！台股轉為大區間震盪。 至於何時轉強？鐘崑禎指出，台股轉強靠的不是輝達財報，而是只需讓市場確信，就算12月不降息，1月也會降。 「昨天大漲快900點，今天一度大跌千點。」哲哲老師、分析師郭哲榮表示，輝達的財報確實是解除AI泡沫的疑慮，所以這一波下跌是屬於籌碼與技術面的洗牌。 「股市回檔主要原因是昨晚美國公布，9月的非農數據原先預期5萬人，實際公布11.9萬人，讓下個月的降息預期直接跌破40％，所以是總體經濟面以及籌碼面的問題，並不是AI泡沫造成的。」哲哲老師說，這只是短線上會影響，只要新頭殼 ・ 1 小時前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 12 小時前