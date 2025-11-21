瑞銀上調2026年黃金預測價！4大關鍵因素曝

▲瑞銀財富管理上調2026年黃金預測價。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，受到美聯儲預期降息、實際收益率下降、持續的地緣政治不確定性，以及美國國內政策環境變化，尤其是即將到來的中期選舉及日益加劇的財政風險等因素，預期2026年黃金需求將進一步上升，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。

在2025年大幅上漲後，黃金價格已穩定在4,000美元/盎司以上，年初至今漲幅接近60%，成為表現最佳的資產。儘管近期出現盤整，我們預計2026年價格將進一步走高，並將年中目標價從4,200美元/盎司上調至4,500美元/盎司。

隨著美國公共財政前景預計惡化，央行及投資者的購買趨勢可能延續，因為黃金是一種無對手方風險的資產。因此，瑞銀財富管理預計，隨著實際利率（反映持有非生息資產的成本）下降，交易所交易基金（ETF）的買盤將在2026年繼續回升。基於歷史相關性，我們估算2026年流入量可能達到750噸，低於2025年預測的870噸，但至少是2010年後十年流入量的兩倍。

此外，瑞銀財富管理預計央行及主權財富管理者的大量買入，這一趨勢在更高利率及美元走強期間仍推動了黃金價格的結構性上升，在未來一年仍將持續。

因此，瑞銀財富管理預計2026年的購金量約900噸，較2025年略有放緩，但遠高於2010–2021年每年約450–500噸的水準。實際購買量瑞銀財富管理存在顯著的低報，加之近期與儲備管理者的非正式交流，顯示2026年增持儲備的意願強烈。在瑞銀財富管理看來，美聯儲鷹派立場及潛在的央行拋售是主要風險。零售方面，珠寶消費有望在2026年下半年改善。

瑞銀財富管理維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，即使在當前價格水準下，仍相信黃金仍是有效的投資組合對沖工具。同時，瑞銀財富管理將上行情景的目標價從4,700美元上調至4,900美元/盎司，下行情境維持在3,700美元/盎司。也預計在2026年的美國中期選舉後，金價可能在4,300美元/盎司附近出現盤整。同樣地，若政治及金融風險急劇上升，上行情境下金價可能觸及4,900美元/盎司。對於偏好黃金的投資者，瑞銀財富管理認為，在總資產中配置5%左右的黃金，有助於提升投資組合的多元化，並在系統性風險下提供緩衝。

