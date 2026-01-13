瑞銀投行分析中國經濟 房地產續跌消費下降

（中央社記者張淑伶上海13日電）瑞銀投行學者今天預測，中國2026年經濟成長恐放緩至4.5%，房地產市場到2027年都繼續走下坡；通縮情況可能到今年底或2027年才會改善；消費率占GDP的比重會在今年首次成為官方目標。

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧今天在瑞銀舉辦的媒體分享會中，針對今年中國宏觀經濟展望提出看法。

官方認為2025年中國經濟成長率可達5%左右。張寧表示，今年成長率大概是4.5%，明年可能會更好一點。今年成長放緩的主要壓力來自於出口，消費也是「穩中有降」。

廣告 廣告

他預估，中國出口會從去年5%左右的成長放緩到3%左右，原因包括：人民幣今年可能偏強；國際貿易摩擦可能對中國的出口產生一定影響；中國出口政策的調整，比如不久前公布的出口退稅調整。

消費方面，他指出，因為官方補貼政策有可能下降，以及房價進一步下跌帶來財富效應的壓制，消費在短期的表現也許不太盡如人意，中期消費增速則有望改善。

張寧說，3月份中國全國「兩會」會明確「十五五（2026到2030年）」規劃，其中有消費的長期目標，即消費率占GDP的比重，這個目標是首次出現，對於地方政府、對於主要的部委都會有考核壓力，會觸發未來幾年的結構性政策調整。由於政策落實需要時間，因此對2027、2028年以後的消費改善可期待。

過去幾年，房地產市場拖累了中國經濟。張寧表示，房地產的銷售、投資、房價跌幅還沒有結束，今年加上2027年累計整個房地產下跌空間依然有10%到15%，取決於政策未來的動向。但房市比起2025年跌幅縮小，也就是對經濟拖累也在縮小。

他說，當前房地產遇到的較大問題，是供需平衡沒有得到明顯解決。多重供給同時釋放，包括：新房庫存、中古屋出售增加、租房顯得更划算等，同時整體需求已經大幅下降。

他指出，過去兩年房市去庫存的進展有限，無論是資金來源、資金成本、政策執行的節奏與方式，都需要政策突破。他並預期接下來房貸利率還會調降。

他強調，「房地產本身對經濟的影響已經明顯大幅下降了，對於投資者的影響也已經大幅下降了」，但房地產價格的下降對於居民部門的資產負債表和消費信心的影響依然是比較負面的。

至於外界關注的通貨緊縮問題。張寧預計，今年消費者物價指數（CPI）可能比去年0%左右有所「修復」，大概成長到0.4%左右，2027年再進一步改善。這需要通過多方努力，一方面「反內捲」（反對不合理的低價競爭）以及調整供給側，另外一方面進一步支持需求端。

與此同時，生產者物價指數（PPI）2025年負成長2.6%左右。他表示，今年預計跌幅縮小到負成長1%左右，到2027年，不排除能夠看到PPI由負轉正。在經歷多年整體通縮的環境之後，在今年底或2027年看到比較明顯的改善狀態。（編輯：邱國強）1150113