瑞銀揭全球億萬富翁資產創新高 史上最大繼承潮成主要推手

瑞銀集團（UBS）4日公布「2025年億萬富翁報告」指出，今（2025）年全球億萬富翁擁有的財富創下歷史高點，而商業模式創新與史上最大規模的繼承潮成為背後主要推力。

該報告顯示，全球億萬富翁人數由去（2024）年的2682人增至2919人，成長8.8%。其中有91人是透過繼承方式上榜（64名男性、27名女性），且一共繼承了創紀錄的297.8億美元（約9.3兆台幣），比去（2024）年多出36%。

瑞銀集團高階主管班傑明（Benjamin Cavalli）表示，「這些繼承證明了，持續多年的財富轉移正在加劇。」

而在今年度的報告中，雖然女性億萬富翁僅佔374位、男性2545位，但女性的平均財富正持續上升，成長幅度達8.4%，成長率是男性的2倍多。

至於亞太地區的億萬富翁，則由去年981人則增長至今年1036人，總財富成長約11.1%，其中人數最多為中國，共470名。

台灣本次則有51人入榜，與2024年相比有7人新進榜、但也有3人跌出榜外，總資產則自137.3億美金（約4.3兆台幣）增長至 163.6億（約5.1兆台幣），成長率約 19.2%。

以產業來分析檢視，科技產業的億萬富翁受益於AI發展正加速崛起，如臉書母公司Meta、輝達（Nvidia）等，股價皆不斷上揚。工業起家的億萬富翁則是資產增加速度較快的一群，其中SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的個人財富，即佔工業億萬富翁1.7 兆美元總資產中的約40.7%；此外，中國比亞迪電動車創辦人王傳福與呂向陽入榜，也使工業億萬富翁資產創下第二大漲幅。