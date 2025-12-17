瑞銀：2026最大風險「AI令人失望」！科技巨頭獲利下滑，資本追捧轉保守...全球經濟關鍵報告
展望2026年，瑞銀（UBS）在報告中，明確的指出核心挑戰：「人工智慧發展放緩、通膨再次抬頭、債務問題重現，都讓市場可能面臨新的挑戰。」
貝萊德智庫總監伊博文(Jean Boivin)對本刊形容，「過去一年，全球經濟進入一個『不尋常且高度集中』的環境。」這是一個「AI前景決定市場榮枯」的奇特環境。
要參透2026年全球新局，就得從2025年末逐漸擴大的「AI泡沫」問號談起…。
2025年11月中旬，美銀美林公布全球經理人調查，結果顯示，「AI股票泡沫」成為經理人現階段最為擔憂的市場風險，認同此情況的經理人比例達到45％，此外，更有二成的基金經理人認為AI相關企業已有過度投資現象，報告直指：「這是過去20年來，首見經理人認為某領域企業出現過度投資。」
不僅如此，瑞銀在2026年展望報告中所揭示的最大風險，也就是「AI令人失望」。
種種「AI令人失望」的危險破口，成為攸關全年經濟與金融格局的重要觀察指標。
首先是「業者能否用更扎實的數據，證明股價合理」。摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，在業者估值已高且資本投入龐大的情境下，投資市場必將開始用更高倍數的放大鏡檢視AI營運數據。
在這當中，最易理解的「需求端」數據，就可能成為牽動AI狂熱續航力的關鍵，至於實際觀察指標：「像是…，ChatGPT的訂閱戶數量變化。」
雖然OpenAI至今並未「定期」公布付費用戶數，但德意志銀行根據網路分析機構揭露的「活躍用戶數」計算，也得到了「ChatGPT付費轉換率偏低」的結論。而從近期數據看，2025年11月ChatGPT的活躍用戶月增率創下新低，僅有0.2％，且是問世以來首度連續3個月的月增率不到5%。
除了終端需求的指標，AI巨頭的變現能力也必然成為2026年市場焦點。富邦投顧董事長陳奕光對此表示，美股七大科技公司（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）的資本支出年增率維持高成長，但企業獲利年增率，以及每投資1元所產生的營收與獲利，卻仍未出現明顯成長趨勢，甚至明顯下滑。這些關鍵指標，將在2026年成為市場衡量AI熱潮續航力的觀察焦點。
即使未來一年變數不少，但多數機構對AI產業的基本觀點仍是「說泡沫還太早」。
東方匯理投資研究院亞洲資深投資策略師姚遠指出，過去一些顛覆性的技術，包含鐵路、汽車，或1990年代發展的網路產業，在資本支出最高點時，投資規模占國內生產毛額（GDP）比率都達3％至5％，「而現在，AI資本支出占GDP的比率還不到2％。」
即使並不認定AI泡沫破滅在即，但多數機構皆異口同聲表示，在2026年，挑選AI股的思維必須調整，從高度關注AI巨頭，調整為細心挑選「更多元的AI受惠產業」，而最明確的對象，「就是目前看來最可能限制AI發展的天險，電力能源。」林雅慧說。
據高盛預估，到2030年前，全球數據中心用電需求將成長165％，用電占比將從2023年的1~2％，翻倍成長至3~4％；若只聚焦美國，美國數據中心的用電需求占比，更將從2023年的4％，至2030年倍增至8％以上。如此高的需求成長，將是AI趨勢下，不可忽視的一大投資題材。更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1513期)
撰文：李瑞瑾
