瑞銀：估FED 降息2次華許無法縮表 黃金續看6200美元、AI題材遍地開花

台股封關前，川普欽定鷹派華許成為黑天鵝，股市貴金屬震盪加劇！瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管胡一帆表示，華許過去以縮著稱，聯準會偏鴿下，華許會務實無法縮表，近期回檔是心理因素，預估下半年將降息1~2次，科技股有獲利支撐，青睞美股、亞太和歐股，看好AI和電力資源題材，建議配置另類資產和5%部位的黃金對沖風險。地緣政治和美期中選局影響，黃金上半年可達6200美元，選舉後回落5800美元。

川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh ）出任下屆聯準會主席，市場解讀為偏鷹派的選擇，導致美元走強，黃金暴跌。市場消化相關訊息，美股帶動台股強力反彈。

胡一帆表示，華許的風險在於過去以縮表著稱，但聯準會偏鴿下，鷹派風格可能要隨形勢變化，預估今年聯準會第二季起至下半年降息1~2次，且未來仍會持續降息。聯準會補充市場流動性同時，在美元去年貶值10%後，美元可能持續走弱，會有下行壓力，6月通膨見頂，年底回到2.8%，美國GDP上升可能超乎預期，從2.1%調升至2.6%。

AI投資已貢獻美國GDP達35%，胡一帆說明，AI是劃時代的趨勢，去年科技資本支出接近4300億美元，今年上看5700億元，複合成長率將達30%，2030年AI投資上看1.3兆美元，營收規模將達3.1兆美元，科技股受惠獲利支撐，今年科技股仍有向上空間，匯集在亞太區，台灣市場也會非常看好。

市場關注黃金走勢，胡一帆分析，在地緣政治衝突下，黃金平均漲幅達10%，黃金回檔主要心理因素，也跟槓桿比較高相關，但政治因素影響短暫，在央行持續購買黃金、黃金ETF需求支撐，近期回檔是逢低買入的好機會。且AI 數據中心與銅億用相關，稀土等黑色金屬也看好。建議投資人黃金部位可達5%。上半年黃金可達6200美元，期中選局後可能回落5800美元。

瑞銀台灣區最高負責人為蘇韋毓（Henry Su）表示，在投資市場區域自主性成形下，三個主要議題就是

第一是懷舊並非一種投資策略，因為未來十年跟過去十年不一樣。第二是AI 每年25%成長將從硬體外溢至應用紅利變現廠商會受到青睞。第三是多元分散布局更為重要。

