瑞銀：全球將迎83兆美元財富移轉 重塑財管格局

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（中央社記者呂晏慈台北9日電）瑞銀今天表示，未來20至30年間，全球將迎來83兆美元的大規模財富移轉，重塑財富管理格局，亦使財富傳承核心由資產移轉，延伸至責任、決策權與家族使命的延續，及早建立清晰的治理架構，有助於降低衝突、確保家族長期穩健發展。

瑞銀5月發布全球新世代報告，從新世代接班人及繼承人的視角出發，蒐集全球超過170份問卷，在今天舉行的媒體分享會上，解析目前台灣家族財富傳承的核心趨勢與實務挑戰，分享第一線觀察與研究。

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報告指出，大規模財富移轉（Great Wealth Transfer）已不再只是一個遙遠的預測，未來20至30年間，全球將面臨83兆美元大規模的財富與世代交替，在人口老化、平均餘命延長、數十年來資產價值增加等因素驅動下，這些轉變將重塑財富格局。

報告揭露，面對家族資產傳承議題，有56%受訪者認為，應及早討論家族資產議題，主動且公開對話有助於代際之間的溝通；41%認為，財富傳承不再只是「資產移轉」，而是責任、決策權與家族使命的延續；38%期待在承擔更多家族責任前，能了解家族財富架構與治理方式；亦有33%提及，「溝通失效」是造成家族世代之間關係緊張的主要原因。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓觀察，台灣正進入家族財富移轉與企業接班潮，多數第一代創業者逐漸邁入70、80歲，進入退休和交棒的階段，使得財富傳承核心已由資產移轉，延伸至責任、決策權與家族使命的延續。他說，及早建立清晰的治理架構並推動跨世代溝通，將有助於降低衝突、確保家族企業的長期穩健發展。

瑞銀家族辦公室諮詢及財富規劃服務部主管林欣穎分享，隨著企業第二代逐步進入決策圈，家族可能面臨接班安排、股權集中度不足，或者家族成員之間對未來方向期待不一等實務挑戰。

此外，在投資標的方面，報告顯示，79%受訪者仍主要投資於傳統資產，如股票、債券、基金和不動產；50%展現對影響力與永續投資議題的興趣。蘇韋毓提到，的確看到不同世代對於資產配置的觀點差異，例如，許多年輕世代接受國際開放教育，獲取資訊的廣度更多元，會嘗試尋找好的投資標的並進行投資。（編輯：翟思嘉）1150609