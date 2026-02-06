瑞銀：台灣已成亞洲增長最強經濟體! 上調台灣今年GDP至6.9%

AI概念圖。太報繪製



台積電資本支出擴張、全球雲端服務商加速AI軍備競賽，台灣經濟成長動能明顯增溫，瑞銀表示，台灣2025 年第四季按季 5.5% 的經濟擴張，是自 1982 年有數據以來最高增速之一，全年 8.6% 的增長則是自 1989 年以來最強， 2025 年的亮眼表現不因 2024 年強勁的基期影響，台灣已成為亞洲成長最強的經濟體，上調台灣2026年GDP預估至6.9%。

瑞銀資料顯示，出口是台灣經濟成長的關鍵驅動力，無論是在最近一個季度還是2025年全年都是如此。科技產品領域主導了出口成長，佔全年出口總額成長的97%，其中67%來自ADP（自動化資料處理設備及零件）的出口。這反映了台灣作為主要雲端服務供應商（CSP）人工智慧硬體供應商的領先地位。基於需求面分析的初步估計表明，AI相關需求可能貢獻了全年GDP成長約5.7個百分點。

瑞銀投資銀行高級亞洲經濟分析師鄧維慎William Deng 指出， 與其他經濟體相比，儘管台灣的人均 GDP 已屬高位，2025 年仍成功超越越南，成為亞洲增長最強的經濟體，甚至可能是瑞銀覆蓋範圍內全球最亮眼的經濟表現之一。進一步上調對台灣 2026 年 GDP 增長的預測至 6.9%，高於目前市場共識的 4.0%。

目前國發會預估，2026年全年經濟成長率可望站穩4.11%若再納入政策加乘效果，國發會設定今年GDP年增率目標為4.56%，且不排除挑戰更高水準。

