瑞銀：2026年黃金需求增 調高年中目標價至4500美元

（中央社記者呂晏慈台北21日電）瑞銀今天指出，受美國聯準會（Fed）降息預期、地緣政治不確定性等因素影響，預測2026年黃金需求將上升，因此維持黃金「具吸引力」評級，並上調2026年中目標價至每盎司4500美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿表示，2025年年初至今黃金價格漲幅接近60%，金價已穩定在每盎司4000美元以上，成為表現最佳的資產，儘管近期出現盤整，仍預期2026年金價將進一步走高，年中目標價自每盎司4200美元調高至每盎司4500美元。

廣告 廣告

瑞銀並將上行情境的黃金目標價從每盎司4700美元上調至每盎司4900美元，下行情境維持在每盎司3700美元。預計2026年美國期中選舉後，金價可能在每盎司4300美元附近盤整，若政治及金融風險急劇上升，上行情境金價可能觸及每盎司4900美元。

瑞銀表示，維持黃金「具吸引力」評級，並在全球資產配置中繼續持有黃金，即使在當前價格水準，黃金仍是有效的投資組合對沖工具。對於偏好黃金的投資者，可在總資產中配置5%左右。

對於看多金價主因，瑞銀說明，受到Fed降息預期、地緣政治不確定性、美國期中選舉及日益加劇的財政風險等因素影響，2026年黃金需求將上升。

瑞銀預期，2026年的購金量約900噸，較2025年略為放緩，但遠高於2010年至2021年每年約450至500噸的水準。（編輯：楊蘭軒）1141121