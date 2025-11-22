瑞銀CIO再上調2026黃金目標價 AI新創驅動市場尋求「逃逸速度」

【記者呂承哲／台北報導】瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布《2026年投資前景（Year Ahead 2026）》報告，以「逃逸速度（escape velocity）」作為核心提問：全球市場能否在 AI 創新、政策寬鬆與資本支出加速的帶動下，突破債務、人口結構與去全球化等結構性壓力？2025 年市場在科技驅動、政治動盪與驚奇輪動下強勢演出，接下來一年將成為檢驗全球市場是否具備新時代增長動能的關鍵時點。

報告指出，人工智慧仍是市場最強驅動力，資訊科技產業如今已占 MSCI 世界指數近 28%，隨著企業加速導入 AI、相關資本支出不斷擴張，科技產業將在 2026 年持續扮演增長引擎。瑞銀同時預期，2026 年全球經濟動能將比今年更健康，美國在寬鬆的財政與貨幣政策下，GDP 可成長 1.7%；歐元區可達 1.1%；亞太地區則維持約 5% 的強勁成長，使全球股市有望在明年底前進一步推升 15%。

在投資配置上，瑞銀CIO強調，AI、長壽科技及能源轉型等結構性趨勢將持續吸引資金，科技、公用事業、醫療保健與金融業也在利率下行與流動性回升環境中具備支撐。中國市場方面，科技產業脫穎而出，預估在流動性回升與投資人買盤推動下，企業獲利於 2026 年將成長 37%，加上印度、新加坡與其他新興市場的補強，使亞洲在全球投資版圖中的重要性持續上升。

在大宗商品方面，黃金再度成為焦點。瑞銀CIO表示，金價自 2025 年大幅上漲、站穩每盎司 4,000 美元後，今年迄今漲幅已接近 60%，成為年度最佳資產。瑞銀最新將 2026 年年中金價預測從 4,200 美元/盎司上調至 4,500 美元，主因包括美國降息預期帶動的實質利率走低、全球地緣政治不確定性、以及美國財政風險增溫下央行與投資者持續買金。根據預估，2026 年全球 ETF 黃金流入量將達 750 噸，央行購買量則可能接近 900 噸，雙雙高於過去十多年平均水準，顯示黃金需求具結構性強度。

瑞銀CIO指出，儘管聯準會鷹派立場或個別央行拋售仍是金價風險，但黃金依舊是有效的投資組合對沖工具，即使在高檔價格區間仍具配置價值。瑞銀CIO維持黃金「具吸引力」評級，建議投資人可在總資產中配置約 5%，以提升組合的韌性與多元化。

瑞銀全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，關鍵在於 AI、財政刺激與寬鬆政策能否讓全球市場擺脫沉重的結構性重力，邁入新成長時代。他指出，2026 年仍必須面對 AI 採用不如預期、通膨回潮、中美競爭深化及債務風險等挑戰，但在調整配置、強化多元化與提升避險資產後，投資人仍可在結構性轉折中掌握機會。

