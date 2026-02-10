瑞陽公園驚見搶子怪男 內湖警獲報逮人強制送醫

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區昨日下午驚傳隨機強抱小孩案件。1名眼神怪異、體型微胖的陌生男子，在瑞陽公園內突然靠近1對帶著幼童的夫妻，並試圖強行抱走小孩。家長驚覺後立即制止，雙方爆發肢體衝突，導致家長與幼童均受傷。內湖分局獲報後趕抵現場將男子逮捕，並先將其強制送醫，全案依傷害、強制罪嫌移送法辦。

內湖分局表示，昨日下午5時25分許接獲報案，指稱文德路22巷一帶的瑞陽公園發生疑似擄人與傷害案。初步調查，報案民眾當時正與丈夫陪同小孩在公園滑梯旁嬉戲，該名陌生男子無故靠近，並突然伸手拉扯小孩企圖抱走。家長當下反應迅速將孩子抱離，但男子仍持續跟隨並意圖再次動手。

受害母親事後在網路社群Threads發文指出，該名男子眼神怪異，當時一直逼近要抱小孩，她因為極度恐慌，隨手拿起旁邊小朋友的滑板車當作盾牌阻擋，要求對方離開。沒想到男子竟突然動手攻擊，造成她與上前制止的丈夫受傷，連年幼的小孩也被波及。

警方獲報迅速趕抵現場，當場將該名行徑怪異的男子壓制。經了解，該名男子疑似有精神狀況，警方在帶回偵訊後，已先將其強制送往其固定就診的醫院收治。被害家長目前已正式向男子提出傷害及強制罪告訴，警方已依程序受理。全案訊後警方將男子依刑法傷害及強制罪嫌，移請士林地方檢察署偵辦。

