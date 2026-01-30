瑞馬迎春慶新年 新竹良品進駐遠百竹北展售迎春

賴主栯（左）說，雞精係送長輩首選，為支持民眾對長輩孝心，展售期間推出多項優惠。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹縣年度指標品牌活動「新竹良品」兩年一度徵選專刊卅日於遠百竹北店發表，本屆活動精選縣內 十七家優質業者參與，自即日起至二月八日止，集結多元且具代表性的在地商品，一年滿足年節好禮的採購。

新竹縣副縣長陳見賢表示，農曆春節即將到來，祝福縣民朋友馬年馬到成功、財運亨通。新竹良品自開辦以來已邁入第五屆，每一屆皆精選縣內最具指標性的優質商品彙編成冊，參與店家皆需通過定期檢驗與品質把關，是兼具安心與口碑的良心品牌。透過新竹良品的推廣，期盼讓更多民眾看見並支持新竹縣優秀業者，無論是食品、生活用品或特色伴手禮，都能輕鬆選購。

送禮予長輩最受歡迎的莫過雞精，由湖口鄉業者賴主栯所推出的森滋養黃金滴雞精也在現場展售，並推出優惠價格，感謝民眾對長輩的孝心。賴主栯表示，他們係用嚴選台灣放養烏骨雞，搭配黃精、人參、西洋參、黨參等四大滋養草本，經過十五小時慢火蒸萃，無摻水，滴滴滋補元氣、增強體力，溫補不燥、好吸收；不過，送長輩時，若有罹癌，則宜請教醫師過後再食用。

新埔鎮千和業者，則讓民眾嘗到不同地區的蜂蜜，翻轉民眾對蜂蜜的刻板印象。

竹縣府表示，展售期間除推出多項廠商限定優惠外，民眾於展區單日單次消費累積滿一千元，即可參加抽獎活動，有機會獲得iPad 及多項家電好禮。此外，活動期間每週六、週日下午皆安排精彩表演節目，為展售活動增添年節歠樂氣氛，開心採買、滿載而歸迎新年。