瑟到像二創！《蔚藍檔案》莉央（臨戰）公開掀狼師暴動 繪師發圖互相祝賀

Nexon 旗下手遊《蔚藍檔案》於 1 月 18、19 日舉辦日版五週年紀念直播，公開大量新角資訊後，現在 X（推特）上掀起各式二創。

圖／YouTube @BlueArchive_JP

多名新角公開後，以「莉央（臨戰）」掀起現場最大暴動，官方搶先揭露記憶大廳，莉央將黑色緊身戰鬥服拉鍊拉開的模樣，比經典造型的尺度更大，幾乎令人以為是二創。

圖／YouTube @BlueArchive_JP

圖／YouTube @BlueArchive_JP

莉央（臨戰）公布瞬間現場反應

廣告 廣告

「陽葵（臨戰）」也同樣掀起大量呼聲，這兩位角色的形象具備強烈對比，讓繪師們在當天馬上動筆畫出二創圖。

圖／YouTube @BlueArchive_JP

圖／YouTube @BlueArchive_JP

喜愛陽葵的繪師「殘夜 ZANYA」與喜歡莉央的繪師「雪」合作，兩人在角色公開當晚各發了一張莉央、陽葵的戰鬥服，互相祝賀對方喜歡的角色實裝，也讓網友們一飽眼福。

圖／X（推特）@asayuki101

圖／X（推特）@ZANYA_001

【看原文連結】

更多遊戲角落文章