瑠公老宅爭議未解 監委現地履勘追蹤
生活中心／綜合報導
本週一（6/8）新北市文化審議大會討論新店瑠公圳蔡金木宅之文資身分，但會議結論尚未公布，拆遷爭議仍未解。經蔡金木宅屋主賴碧珍女士向監察院陳情，監察院財政及經濟委員會日前決議，今日（6/11）由監察委員高涌誠前往蔡金木宅現地履勘，邀集新北市文化局、農業部農田水利署等行政機關，追蹤監察院110財調0013調查報告改善情形，及近期文化資產審議進度。
蔡金木宅屋主賴碧珍表示，監察院2021年作成「110財調0013調查報告」，指出瑠公農田水利會當年未依規定、不當標售土地，造成今日的拆遷糾紛；但如今農田水利署已機關化，仍遲遲未就本案提出個案上如何彌補的改善作法，而即使是通案的法規檢討，也仍無具體進度。賴碧珍指出，新北市文化局曾承諾調查本案相關史料，但至今仍未有具體進展，卻已在6/8排入大會審議。她也認為文化局應在完整調查後再行審議，保留這塊乘載新店水圳、鐵道紋理的罕見記憶寶庫與生態資源。她也要求農田水利署應協助調閱本案相關事證，以利本案文化資產價值之評估。
監察委員高涌誠前往蔡金木宅現地履勘。（圖／賴碧珍提供）
長期協助本案的台灣人權促進會秘書長余宜家指出，依照國際人權公約的規範，即使蔡金木宅基地今日已被標售給私人，國家仍有人權公約上的義務，介入協調私人間的居住權糾紛，避免迫遷。高監委期許，新北市作為都市計畫、文化資產地方主管機關，可以在專業審議與協調過程中，促成賴女士、目前地主與農田水利署的三贏。高委員也說明，目前6/8的文資審議結果尚未公布，監察院會持續追蹤審議結果，若蔡金木宅不幸未能指定登錄為文化資產，賴女士除了可依法救濟外，也可再向監察院陳情。
新店瑠公圳蔡金木宅拆遷爭議仍未解。（圖／賴碧珍提供）
針對農田水利署，高委員表示監院作成之調查報告，已指出當年的售地有瑕疵不當。如今農田水利會既已機關化，儘管案件發生已久，國家就此個案仍應思考如何有所彌補。高監委說明，此次履勘情形及相關機關進度，他會向院內委員會回報，確認如何續處。
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