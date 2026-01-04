瑤瑤出賣春風秘密！原來他暗戀的是張景嵐 孩子名字都想好了

記者林宜君／台北報導

郭書瑤（左）在節目中被主持人薔薔（右）直接問及感情狀態時透露，自己已經空窗7年，早前曾有曖昧對象，但最後仍不了了之。（圖／翻攝林嘉凌 薔薔Maze臉書）

郭書瑤在節目中被主持人薔薔直接問及感情狀態時透露，自己已經空窗7年，早前曾有曖昧對象，但最後仍不了了之。當談到與「玖壹壹」春風的傳聞，她立刻澄清：「我們從來不是那種關係，但相處得很好。」說到一半，她忍不住笑喊：「我要出賣他了，不好意思喔。」原來春風喜歡的是瑤瑤的好姐妹，而不是她本人，瑤瑤也大方補充：「他喜歡我的好姐妹這件事情，是有公開的嘛。」

郭書瑤曝春風（左）喜歡好姐妹張景嵐（右）！（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

媒體曾報導，那位好姐妹正是張景嵐。早前春風甚至曾幽默地傳訊息給張景嵐：「妳終於分手了，等妳分手比等政黨輪替還久。」他還曾開玩笑說，未來孩子名字想好了，就叫有義跟有情，但最終仍無法追到張景嵐，兩人僅保有朋友緣分。瑤瑤對春風的評價相當正面，她笑說：「好的人留著當朋友就好，男朋友都會……」主持人立刻接話：「男朋友不一定會永遠留在妳身邊。」她也坦言，雖然沒有發展成戀人，至少彼此會是永遠的摯友，友情不受緋聞影響。這次訪談中，瑤瑤的坦率、幽默以及對友情的重視，也讓粉絲感受到她真性情的一面，網友紛紛留言稱讚她「說話好直接又可愛」、「友情比戀情更珍貴」。

更多三立新聞網報導

司曉迪公開男神床技！第一名是他 網笑：只有他好棒棒 最後一名哭死

曹西平遺願恐落空！一句立遺囑也沒用惹怒全網 網嗆：血緣不等於付出

Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？

于朦朧生前遭囚禁小黑屋曝光！全網炸裂：娛樂圈黑箱太可怕 繼續禁娛

