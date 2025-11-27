瑤瑤南韓住所遭房東「擅闖」！本人嚇爛揭「誇張行徑」

娛樂中心／李筱舲報導



藝人瑤瑤（黃喬歆）於今（27）日，突然在臉書社群分享自己到南韓旅遊遇到的驚魂插曲。瑤瑤表示，自己所入住的民宿房東在未經同意的情況下擅自闖入她的房間，甚至與她發生衝突。所幸最後在南韓朋友的協助下，到警局完成報案並順利搬離民宿。貼文曝光後，網友看了氣憤表示：「真的太誇張了！」。









赴南韓旅遊住處竟遭房東「擅自闖入」！瑤瑤嚇壞揭真相：怕到不敢離開

瑤瑤在臉書上提到自己入住的民宿房東，在未經同意下擅自闖入她的房間，雙方因此發生爭執。（圖／翻攝自臉書粉專《瑤瑤黃喬歆 》）

廣告 廣告

瑤瑤今（27）日突然在臉書上發文分享一段自己在南韓警局報案的初體驗。事情發生在本月19日約下午4點，當時瑤瑤待在住處房間內，突然聽到門外有人在敲門，但她並未回應，未料房東以為她不在家，便自行打開房門試圖進入，雙方因此發生爭執，結果房東看到瑤瑤在錄影後才開始道歉，最後還摔門離開。誇張行徑讓瑤瑤嚇得不敢離開房間，深怕一離開房東又會再度擅闖。

赴南韓旅遊住處竟遭房東「擅自闖入」！瑤瑤嚇壞揭真相：怕到不敢離開

所幸瑤瑤最後在南韓友人的幫助下完成報案，也順利搬離原本的住所。（圖／翻攝自臉書粉專《瑤瑤黃喬歆 》）

幸虧最後瑤瑤在南韓朋友的幫忙下，順利完成報警，友人還帶著警察一起前往瑤瑤的住處協助她搬離。瑤瑤表示：「也謝謝東廟派出所的警員們都很善良也很熱心～認真的幫忙檢查住處有沒有被安裝攝影機和詢問狀況～」。但因房東已離開現場，她只能回警局完成筆錄，等待後續消息。而這段驚魂插曲曝光後，網友也留言表示：「會不會太誇張了，趁妳不在房間，這樣真的非常不禮貌耶行為。」、「真的太誇張了」、「人沒事就好，出門在外要小心。」

原文出處：瑤瑤赴南韓旅遊住處遭房東「擅自闖入」！本人嚇壞揭真相：怕到不敢離開

更多民視新聞報導

Lily許韶恩18歲了！IG曬照竟藏「1男背影」

館長赴中被封「民族英雄」竟泛淚？金主1承諾網笑了：別傻了！

「最美星二代」撞臉Lisa！王彩樺親曝選婿條件

