瑤瑤自嘲奶大沒人要！好友心急助脫單 物色180帥男仍無果

2026 新年喜劇《何百芮的地獄戀曲》即將盛大開播，自從定檔消息公布之後，期待熱度節節高升，不僅在各大平台吸引眾多網友點讚討論，社群短片「何百芮是三寶」的流量更在兩天之內超過 300 萬瀏覽，瑤瑤在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，尺度大開更展現搞笑的演員實力。

郭書瑤即興台詞惹爆笑（圖／彼此影業 提供）

劇中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

郭書瑤（左）尺度大開，自嘲奶大還是乏人問津（圖／彼此影業 提供）

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，瑤瑤坦言過程相當有趣，現今單身的她雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給她，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑表示：「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功」。

郭書瑤（右下）現實單身至今，同劇演員連忙介紹對象給她（圖／彼此影業 提供）

