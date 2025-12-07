瑤瑤自拍「超迷你上衣」曬出事業線 笑稱：小到不像話

藝人瑤瑤（黃喬歆）經常在社群平台分享自己的日常。（圖／翻攝自瑤瑤IG）





藝人瑤瑤（黃喬歆）經常在社群平台分享自己的日常，近日她也在IG分享一組攝影棚自拍照，再度掀起網友討論。她當天穿上一件藍白格紋、質感近似牛仔布的短版上衣，剪裁緊身且低胸，讓深邃事業線成為畫面焦點，使整套造型格外吸睛。

瑤瑤搭配牛仔短褲亮相，腰間還能看到金屬圓環裝飾細節。照片中，她以蹲姿由上往下自拍，一會兒托著下巴、嘟嘴看鏡頭，展現俏皮神情；另一張則以指尖戳臉頰、眼神偏向一旁，像是在發呆，風格輕鬆可愛。

廣告 廣告

瑤瑤在貼文中不禁感嘆，「到底怎麼會有這件牛仔上衣啊？」語氣充滿困惑，瑤瑤表示完全不記得這件衣服是何時購入的，只感覺尺寸迷你得離譜，甚至懷疑自己怎麼還穿得進去。最後她也自信喊話「但我真的穿得下。」

除了分享日常穿搭，瑤瑤日前也揭露在韓國租屋時遭遇的驚險經歷。她在11月27日於社群發文指出，11月19日晚間準備外出時，意外撞見房東在未通知的情況下進入房間，讓她大受驚嚇。雙方當場爆發口角，使她不敢再踏出房門，擔心再離開便會再次遭到入室。

瑤瑤形容，當天為了安全問題整整在房內待了好幾小時，甚至拖到晚上九點還沒吃飯。隨後，在韓國朋友陪同下前往警局報案，並在警方陪同之下連夜搬離。她感謝東廟派出所警員協助檢查房間是否有監視器並詳細了解情況。

對於此事，瑤瑤忍不住抱怨：「韓國房東真的不要鬧！就算不是住高級飯店，房東不隨意進入房客房間應該是最基本的吧？」呼籲所有在外旅行或工作的民眾務必提高警覺、注意自身安全。



【更多東森娛樂報導】

●陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

●獻祭陰謀論！迪麗熱巴像「複製人」...粉絲嚇壞：是假的

●粿粿傳與范姜談定離婚協議！贍養費外加「范姜不會再咬王子」

