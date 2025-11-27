瑤瑤赴韓遭硬闖！「雙方爆發激烈衝突」 嚇壞報警搬離

藝人瑤瑤（黃喬歆）分享在韓遇到奇怪房東的可怕經歷。（圖／翻攝自瑤瑤 IG）





藝人瑤瑤（黃喬歆）經常在社群分享日常，今（27日）透露赴韓的恐怖經歷，表示房東在自己不知情狀況下闖入，讓她嚇到和對方爆發口角，最後在韓國友人陪同下報警，還因為過於害怕把自己反鎖在房不敢出門覓食。

瑤瑤分享在11月晚上9點本來要外出，卻沒想到聽見房門打開的聲音，查看發現是房東，讓她驚訝詢問對方來的目的，結果對方表示：「以為妳不在」，讓她嚇到當下就和對方發生口角。

該房東態度強硬、還無悔意，瑤瑤擔憂到將自己反鎖在房中，也認為住所不安，因此聯繫韓國朋友一起去到警局報案，警察除了第一時間查找是否有針孔攝影機，還一起陪伴收拾行李辦理，不過返回後房東已經不在，完成筆錄就等後續通知。

此事也讓瑤瑤感嘆：「我不是住什麼高級飯店，但租出去的房間，房東不隨意進入不是基本的嗎？」藉此經驗提醒所有獨自旅行、組屋的民眾一定要小心，並查看好契約，謹慎才能安全。

