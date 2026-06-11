瑤瑤辣曬「美背曲線」透視被看光 網暴動：期待更多比基尼

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瑤瑤曬辣照迎接夏天。（圖／翻攝自IG @qiaoxinhuang）

女星瑤瑤（黃喬歆）自《我愛黑澀會》出道以來，憑藉甜美臉蛋、火辣身材與率真個性累積大批粉絲支持，近年活躍於綜藝節目與社群平台，人氣始終居高不下。今（11日）她在社群平台曬出一系列自拍美照，換上清涼夏日造型大秀好身材，貼文一出立刻吸引網友湧入朝聖。

照片中，瑤瑤身穿一襲淺藍色鉤織鏤空泳裝，貼身剪裁完美勾勒出纖細腰身與窈窕曲線，胸前透視網狀設計增添層次感與時尚氛圍，展現若隱若現的性感魅力；洋裝採細肩帶設計，露出白皙肩頸線條，而背面則以大面積挖空剪裁搭配綁帶細節，讓她轉身時大秀美背與纖細身形，整體造型充滿夏日風情。

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從瑤瑤分享的自拍照可見，她頂著一頭柔順黑長直髮自然垂落肩後，搭配淡雅精緻妝容，散發清新又不失女人味的氣質，她時而側身對鏡頭嘟嘴賣萌，時而露出甜美燦笑，無論正面或背影都展現滿滿自信與魅力。

面對炎炎夏日來臨，瑤瑤也在貼文中簡單寫下：「夏天來啦」，短短四個字立刻引發粉絲熱烈回應，紛紛留言表示：「超漂亮」、「期待更多比基尼」、「完美比例的身材」、「滿滿福利時間」、「神超正，好美好喜歡」、「我愛夏天更愛你」、「身材真好」。

事實上，瑤瑤平時相當注重身材管理，經常透過社群分享生活日常，每每曬出美照總能掀起討論。這次換上透視感十足的鉤織洋裝迎接夏天，不僅展現凍齡美貌與纖細體態，也再次證明她多年來不減的人氣魅力。

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