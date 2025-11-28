瑤瑤黃喬歆遊首爾驚魂! 民宿男房東闖房間辯"修廁所"

生活中心／綜合報導

藝人瑤瑤黃喬歆最近到首爾玩，沒想到入住當地民宿，卻連續兩天都有人來敲門，男房東甚至未經同意，直接開門闖入房間，還辯稱來修廁所，而且男房東根本是慣犯，先前就有房客分享，睡到一半被闖入，讓她直呼，太可怕了，立刻報警連夜搬家。

藝人瑤瑤黃喬歆vs.房東：「不要拍臉，不是，知道了知道了，對不起對不起。」藝人瑤瑤到首爾玩，竟遇上恐怖男房東，當時她一個人在房間裡，男房東竟未經同意，直接開門闖入房間，最後還摔門離開！藝人瑤瑤黃喬歆vs.房東：「韓國人就不行嗎。」

藝人瑤瑤黃喬歆（圖／瑤瑤FB）藝人瑤瑤黃喬歆：「我就聽到有人敲我的房門，我就故意不出聲，他大概敲了四五下後，他發現沒有人回應，以為沒有人在家，所以他就把門打開，大家看一下，因為我都會把鍊條鍊起來，所以他開門之後，發現裡面有人就不敢出聲。」

藝人瑤瑤黃喬歆發文，入住首爾民宿房東竟無故闖入房間（圖／瑤瑤FB）房東一開始還毫不客氣，直到瑤瑤開始錄影，才道歉。瑤瑤也發現，房東根本是慣犯，網路上不少人分享，睡到一半，房東突然闖入，讓她決定報警，請警察協助搬離恐怖民宿。藝人瑤瑤黃喬歆：「他說他要來看一下廁所，可能要修廁所還是怎樣的吧，對但我就跟他講說，可是我沒有請你們修廁所，廁所也沒有問題，我也不知道他在幹嘛啦，然後就叭啦叭啦講了一大堆，一直跟我道歉，然後我就覺得哇太可怕了。」原本訂了八天的住宿，才住兩天就發生首爾驚魂記，瑤瑤最新也社群公布民宿名字，提醒大家，小心避雷。

