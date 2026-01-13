瑪丹娜情欲詮釋DOLCE&GABBANA香水 The One搽出做自己的力量

Madonna與《毒梟：墨西哥》演員Alberto Guerra共同演繹The One唯我香氛系列全新形象廣告。（盧亞提供）

DOLCE&GABBANA Beauty宣布The One唯我香氛系列開啟全新篇章，邀請橫跨多個世代、持續影響全球流行文化的傳奇女神Madonna（瑪丹娜）擔任全球形象代言人，作為香氛的精神化身，重新詮釋經典義式魅力。

為宣告這一重要時刻，品牌推出全新形象廣告，由攝影師Mert Alas掌鏡，瑪丹娜攜手演出 Netflix《毒梟：墨西哥》的演員Alberto Guerra，共同演繹一段充滿戲劇張力與情感拉扯的愛情敘事，展現強烈誘惑與不可忽視的存在感。

唯我女性極致淡香精以粉紅胡椒為前調，中調為茉莉，搭配香草後調。30ml／NT$3,600、50ml／NT$5,400、75ml／NT$7,000（盧亞提供）

瑪丹娜與DOLCE&GABBANA的深厚關係始於1991年坎城影展，她穿著鑲嵌著寶石的DOLCE&GABBANA緊身胸衣登場；雙方多年來在時尚、音樂與形象創作上持續合作，彼此成為重要的靈感來源。從廣告拍攝、聯名墨鏡系列，到2025春夏時裝週以她為靈感的致敬大秀，瑪丹娜始終是品牌精神的象徵人物。

唯我男性香精由黑胡椒揭開序幕，中調為勞丹脂，最後以菸草作為後調收尾。50ml／NT$4,200、100ml／NT$5,700（盧亞提供）

The One唯我香氛自2006年推出以來，已成為當代經典，象徵忠於自我、無畏展現的態度。20年後的全新篇章，品牌將香氛的經典底蘊與瑪丹娜持續革新的文化影響力交織，進一步強化誘惑與性感張力，宣告一種無需言語、氣場即是宣言的存在方式。

