▲瑪倉文教基金會感恩關懷活動，魚池鄉國中小133位學子心願溫暖實現。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】財團法人瑪倉文教基金會與社團法人中華瑪倉和平協會於114年12月9日下午2時在新城國小舉辦「第三屆魚池鄉國中小學生許願圓夢感恩關懷活動」，由八位義工親自參與。本次活動補助南投縣魚池鄉及周邊共12所學校，包括魚池國中、明潭國中、新城國小、伊達邵國小、共和國小、頭社國小、五城國小、東光國小、國姓國中及水里商工等，共計133名學生受惠。

瑪倉文教基金會發放總金額新台幣20萬元，每名學生可獲得1,500元圓夢基金，用以購置學雜費、書籍或個人所需用品。

本次活動由南投縣政府副縣長王瑞德代表許淑華縣長親自出席，並授贈感謝狀，以感謝基金會與協會長期投入偏鄉教育關懷行動。

中華瑪倉和平協會總召張心盈表示，活動以魚池鄉為起點，連續三年透過許願圓夢方式回饋家鄉，希望讓弱勢或清寒學子在求學過程中感受鼓勵與支持，也將未來持續深入偏鄉，陪伴特殊需求學生成長。

張心盈指出，許多孩子因家庭經濟因素，往往無法完成心中的小夢想，因此基金會以每位學生1,500元方式協助，期盼能化為教育面向的具體幫助。「送愛到偏鄉、圓孩子一個夢」，是基金會成立至今最重要的核心理念。

王瑞德副縣長致詞時表示，每位孩子心中都有夢想，但家庭背景不同，可能造成資源不足。因此民間團體的投入，對偏鄉學子格外重要。他也提到南投縣政府持續改善教育環境，包括硬體軟體、教師待遇、智慧教育與數位學習等方面均積極推動，並在多項國家教育評比中取得佳績。

南投縣政府教育處感謝瑪倉文教基金會在歲末時刻伸出援手，讓孩子能在感恩的月份裡完成心願。希望藉此拋磚引玉，帶動更多社會力量投入，以愛陪伴偏鄉學生，使其勇敢追夢，也學會惜福與回饋。

財團法人瑪倉文教基金會理事長劉明治表示，今年為第三年舉辦圓夢關懷活動，初衷源於多位成員在年少時皆曾面臨清寒處境，深知弱勢家庭孩子常因經濟因素無法擁有想要的物品或學習資源，因此希望透過圓夢計畫彌補這些遺憾。此次活動由張心盈總召與地方各界共同發起，期盼能持續陪伴偏鄉孩子成長並開展更多可能。他強調，基金會會秉持初衷，有始有終，每年持續投入協助孩子圓夢，不僅是回饋社會，更希望讓孩子們未來擁有比上一代更多的機會，這也是基金會多年來堅持推動慈善與教育行動的原因與使命。

瑪倉文教基金會表示，過去因自身童年的清寒背景深知教育的重要，也深感「有愛陪伴，孩子才能看見未來」。基金會將持續在南投偏鄉展開圓夢計畫，使每位學生都能獲得屬於自己的機會。「我們希望孩子長大後，比我們當年擁有更多可能。這是我們願意一直做下去的原因，也是持續送愛的使命」。