瑪利亞基金會攜手醬油品牌 推馬年聯名禮盒

（中央社記者趙麗妍台中14日電）瑪利亞社會福利基金會攜手知名醬油品牌「豆油伯」推出馬年新年禮盒，繪製禮盒主視覺的翊杰及6名參與創作的瑪利亞青年，今天分享創作成果，品牌大使江宏恩呼籲民眾支持。

瑪利亞社會福利基金會今天舉辦新年禮盒記者會，「Merry Young 快樂襪」攜手醬油品牌「豆油伯」推出「馬到成功 吃穿嘸煩惱」的馬年禮盒。江宏恩陪同繪製禮盒主視覺的翊杰及6名參與創作的瑪利亞青年，分享創作成果，江宏恩化身「阿宏師」，現場指導翊杰以醬油製作菜餚。

豆油伯行銷總監李明芳表示，與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場最感動的交流。這次聯名不只是產品合作，更像是一道用心調味的人情料理，滿足的不只是味蕾，更溫暖了心。

瑪利亞執行長陳怡君指出，快樂襪5年來提供37名心智障礙者工作機會。快樂襪品牌5年前推出第一代產品時，受到豆油伯實際行動支持，採購快樂襪作為員工的節慶贈禮，如今又捐贈1600瓶的茶姬醬油作為聯名商品，一起發揮社會影響力。（編輯：謝雅竹）1141114