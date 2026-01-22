瑪利歐「？磚塊」變成悠遊卡！感應會發光、隨機播音效，價格發售日公開

任天堂經典元素正式走進日常生活！代理商傑仕登今（22）日宣布，將推出以《超級瑪利歐》系列中代表性道具「？磚塊」為主題的 造型悠遊卡，不僅完整還原遊戲外觀，感應時還會發光並隨機播放音效，預計於 2026 年 1 月 24 日起開放預購。

（圖源：傑仕登 提供）

「？磚塊」是《超級瑪利歐》系列中最具辨識度的經典設計之一，玩家在遊戲中撞擊後，可能獲得金幣、蘑菇或火之花等關鍵道具。此次推出的造型悠遊卡，將這個熟悉的遊戲元素實體化，讓玩家在通勤、購物或使用共享自行車時，也能感受到闖關般的驚喜。

（圖源：傑仕登 提供）

這款「？磚塊」造型悠遊卡在實際感應時，問號圖案會亮起，並隨機播放「道具出現」或「能力提升」等音效，充滿濃厚遊戲氛圍。設計走向偏向收藏與實用兼具，明顯鎖定瑪利歐粉絲與任天堂周邊收藏族群。

（圖源：傑仕登 提供）

那要怎麼買呢？「超級瑪利歐『？磚塊』造型悠遊卡」售價為新台幣 649 元，商品將採預購與現場販售兩階段進行。 預購將於 2026 年 1 月 24 日上午 11:00 起，在 新光三越台北信義新天地 A11 館 3 樓「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」 開放，至 2 月 12 日晚間止。預購需本人到場並出示有效身分證件，每人限預購 1 個，完成後可於 2 月 13 日上午 11:00 起 至同一門市取貨。

（圖源：傑仕登 提供）

正式販售同樣於 2 月 13 日上午 11:00 在傑仕登任天堂授權商品旗艦中心展開，每人限購 1 個，且不接受代排或代購，實際販售細節將由官方另行公告。