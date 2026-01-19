瑪利歐不能輸音速小子！前SEGA製作人爆任天堂對宣傳圖超嚴格要求

《瑪利歐和音速小子 AT 奧林匹克運動會》系列是由日本 SEGA 開發，是一款以奧林匹克運動會為主題的遊戲，但在 2020 年東京奧運後，就停止授權不再推出新作。而最近，前 SEGA 製作人長谷川亮一在採訪中分享一個趣聞，揭開了任天堂對於自家招牌角色瑪利歐形象的嚴格把關。

該系列目前已經停止開發。（圖源：マリオ&ソニック AT 北京オリンピック）

根據外媒 Arcade Attack Retro Gaming Network 報導，長谷川亮一指出，當時在《瑪利歐與音速小子 AT 北京奧運》設計主視覺宣傳圖，圖中包含了瑪利歐、音速小子以及其他角色站在運動場上的畫面，這些素材預計用在遊戲包裝、說明書封面等地方上。然而，任天堂卻對一個細節提出了異議，原圖中「音速小子的腳稍微超前了瑪利歐的腳」，任天堂馬上就要求調整「優先順序」。當時長谷川亮一擔心如果不修改，合作可能會告吹。

雖然音速小子當初誕生的目的就是為了展現速度感，並且和瑪利歐抗衡，但在這次的奧運合作中，任天堂顯然不希望瑪利歐看起來落後於人，尤其是因素小子。所以製作團隊最終不得不遵照任天堂的要求進行修改，確保瑪利歐不會在視覺上慢半拍。