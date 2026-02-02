瑪利歐現身偏鄉！東華大學走訪大進附幼「玩具愛分享」

國立東華大學社會責任行動中心帶領團隊，前往花蓮縣光復鄉大進國小附設幼兒園舉辦「玩具愛分享」關懷活動。(東華大學提供)

記者林中行／花蓮報導

國立東華大學社會責任行動中心帶領全體USR團隊夥伴，前往花蓮縣光復鄉大進國小附設幼兒園舉辦「玩具愛分享」關懷活動。團隊不僅將中心精心募集的多樣化益智玩具贈送給每一位孩子，更透過溫暖的陪伴與遊戲互動，具體實踐大學資源共享與深耕在地的教育精神。

東華大學指出，社會責任行動中心主任江東隆與玩具樂園物流中心園長白益豪特別化身為經典動漫角色「瑪利歐」，驚喜現身校園，瞬間拉近與孩子們的距離，在歡快的歌唱律動與遊戲過程中，幼兒們不僅體驗到新奇玩具帶來的樂趣，更在互動中自然地學習「輪流」與「分享」的社交禮節，並體會對他人付出的感謝之情。

東華大學社會責任行動中心主任江東隆表示，大學社會責任的核心不只是單向的物資輸出，而是與在地社區建立深厚且長期的連結。他強調，我們希望將大學的學術與教育資源轉化為具體的社會影響力，讓每一件循環再利用的玩具，都成為傳遞溫暖與幸福的種子，在偏鄉孩子心中萌芽。

玩具樂園物流中心園長白益豪指出，玩具是促進幼兒認知與感官發展的重要媒介，透過提供多元且適齡的教具，能有效豐富偏鄉幼兒的學習經驗，並讓社會資源得到更高效的運用。

東華大學表示，位於東華大學理工二館的「玩具樂園物流中心」，長期推動玩具修復、管理與贈送服務，落實「減廢與再生」的永續理念，中心誠摯邀請社會各界善用此共享資源，未來USR團隊也將持續深入花蓮各個角落，讓愛心與教育資源持續流動，守護每位偏鄉孩童的成長之路。