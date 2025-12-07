瑪利歐路跑 萬人嗨翻台中

震耳的歡呼聲與經典遊戲音樂，7日清晨在台中中央球場全面引爆！跨世代經典角色「超級瑪利歐（Super Mario）」首場主題路跑選定台中作為亞洲首站，吸引上萬名粉絲湧入，現場宛如大型「蘑菇王國」嘉年華。

清晨的中央球場被一片紅白綠的瑪利歐配色點亮，跑者們不分年齡，頭戴紅色帽子、身穿印有瑪利歐兄弟的T恤，歡樂開跑。台中市運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場，親自為這些「玩家跑者」加油，他也讚揚台中成功結合流行文化，展現城市滿滿的運動能量。

「現場太有趣了！跑起來根本不累！」一位帶著孩子參賽的爸爸興奮地說。這場3.5公里的趣味賽道沿途設置多個互動拍照點，包括巨型水管、問號磚塊，還有與人等高的瑪利歐、路易吉、碧姬、耀西、奇諾比奧等經典角色供跑者合影。許多親子家庭邊跑邊停下拍照打卡，整條路跑路線充滿笑聲與此起彼落的快門聲。

運動局表示，打造「酷運動、酷城市」是市長盧秀燕的重要施政目標，市府積極推動運動與流行文化、地方特色結合，搭配中央球場的場地優勢，讓台中特色路跑活動蔚為風潮。游志祥感謝主辦單位用心推廣路跑，並讓台中成為「SUPER MARIO：RUN TO THE GOAL」亞洲首站。

主辦單位表示，超級瑪利歐在台灣受到許多粉絲喜愛，更是許多人的童年記憶，這場結合了童年回憶與健康運動的盛會，不只讓親子跑者跑出汗水，更跑出滿滿的幸福感與世代共享的歡樂回憶。主辦單位也同步結合愛心，將部分物資捐贈社福團體，讓這場趣味路跑更添溫暖。