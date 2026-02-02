《瑪利歐》系列40年幕後功臣！傳奇製作人紺野秀樹宣布退休

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

任天堂招牌IP《瑪利歐》系列多年來受到大眾喜愛，全年齡層皆可遊玩。但系列剛滿40週年之際，卻爆出長期擔任《瑪利歐》系列的遊戲製作人紺野秀樹宣布退休，讓不少網友表示惋惜，象徵屬於《瑪利歐》的時代也將正式結束。

任天堂招牌IP《瑪利歐》系列多年來受到大眾喜愛（圖／翻攝X@mariokarttourEN）

紺野秀樹於1986年加入任天堂，40年間參與過無數任天堂重要作品，曾擔任《超級瑪利歐兄弟2、3》的助理製作，並負責遊戲關卡與角色設計。同時他也擔任過許多《瑪利歐》系列製作，像是《超級瑪利歐賽車》、《瑪利歐賽車64》、《瑪利歐賽車DS》、《瑪利歐賽車Wii》、《瑪利歐賽車7》、《瑪利歐賽車8》（含豪華版）和《瑪利歐賽車巡迴賽》等。由於紺野秀樹對於該系列成就可說是功不可沒，在去年所推出《瑪利歐賽車世界》製作名單中，也特別感謝他的卓越貢獻。

紺野秀樹早在去年7月就原定退休，如今他「功成身退」，也讓不少網友替他感到開心，40年辛勞重擔終於能放下。《薩爾達傳說》美術總監今村孝矢也表示：「那些定義一個時代的人正慢慢離開任天堂」，畢竟算上年頭起初就參與製作的開發人員，如今都已年過六旬或七旬，想必未來幾年還會再度迎來新的世代交替。

