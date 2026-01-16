瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

好萊塢女星瑪姬葛倫霍演而優則導，最新執導電影《科學新娘！》3月將在台上映，本片找來「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾以及新科金球影后潔西伯克利飾演科學怪人和科學新娘，同時還有親弟弟傑克葛倫霍與老公彼得賽斯嘉演出。日前舉行線上記者會，瑪姬葛倫霍談及選角背後的考量，她表示，演員都是她的首選，更稱讚克里斯汀與潔西都是極少數的天才演員。

瑪姬葛倫霍早在《失去的女兒》就和潔西伯克利合作過，她直言：「我想我們在合作時都知道彼此是靈魂伴侶。」對她而言，跟潔西對話就像是在和自己對話，「潔西深知每個人都包含所有情感光譜，凶猛又強大、既聰明又完全不理智，既性感又醜陋，我覺得她作為演員，最不凡的地方在於，她真的允許所有這些面向融入作品中。」

廣告 廣告

至於克里斯汀貝爾，除了他能夠展現出科學怪人各種複雜的角色特質，瑪姬葛倫霍談到一段出現在預告中的困難場景，「法蘭克（科學怪人）產生的幻覺和現實融合，那段戲拍了5天，因為又長又複雜。克里斯汀因為化妝要花很長時間，所以拍攝經常是在半夜，我們在半夜拍了好幾天這段高難度戲碼。那是最困難的片段之一，卻也是最愉快、我最喜歡的。」

此外，談到邀請老公彼得和哥哥傑克加入演出，瑪姬說明，彼得的角色做過一些黑暗的事，但也是個英雄，他很擅長這類角色；和傑克的合作則是在最後才確定，「他為了『戲中戲』做很多功課，跟我弟弟合作真是太愉快了，我有時會笑到流淚。」

靈感來自刺青

相比瑪姬葛倫霍的另一部作品《失去的女兒》，此次《科學新娘！》風格迥異，她透露，故事題材是在一場派對上，見到一名男性整個前臂上刺著「科學怪人的新娘」的刺青，讓她眼睛為之一亮。她回去後看了電影《科學怪人的新娘》，發現角色根本沒有台詞，於是她才想出了現在的點子，讓「科學怪人的新娘」醒來後開口說話。