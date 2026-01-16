瑪姬葛倫霍翻轉科幻經典 《科學新娘！》勇闖天涯不再當配角

導演瑪姬葛倫霍（左）與《科學新娘！》女主角潔西伯克利（右）。（華納兄弟提供）

女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）2021年轉戰幕後，推出導演作品《失去的女兒》（The Lost Daughter）獲得不錯評價、入圍奧斯卡改編劇本，讓她充滿信心，再接再厲以《科學新娘！》（The Bride!）翻轉科幻經典，帶來不同的視野。

《科學新娘！》女主角潔西伯克利（左起）、克里斯汀貝爾正，導演瑪姬葛倫霍。（華納兄弟提供）

巧合的是，從去年底開始，影壇吹起一股科幻復古風，首先是看到《科學怪人》（Frankenstein）重新翻拍，而《科學新娘！》接棒繼續挑戰這個經典人物，瑪姬葛倫霍說會想到這個題材，一切都是無心插柳，「拍攝《失去的女兒》，是對原著本來就很有興趣，才動手寫了劇本，當你在電影中誠實地呈現某些真相，會觸動觀眾，明顯感受到它觸及到某些人心中的敏感之處。於是我開始思考，如果試著說另一種真相，並用更大規模的敘事方式來呈現─會發生什麼？又會觸到何種神經？」

這過程中，她發現每個人心中都有某種怪物，「我在自己身上看到，也在他人身上看到。我開始思考：如果將這個『真實』以更加熱烈、甚至性感的方式呈現，結果會是什麼？」結果某天在派對上，無意間撇見某個賓客的手臂上刺著「科學怪人之新娘」的圖案，「這立刻吸引了我，當時有許多人向我提案、各種題材在我眼前晃來晃去，但都沒有真正抓住我的注意。」

反而是這個刺青，提醒著她，讓她瞬間意識到，「對，我知道她的形象，但我真的看過那部電影嗎？」回到飯店後我上網查資料，並把電影找來看，發現一件極具張力的事—大家常說《科學怪人的新娘》，從頭到尾根本就沒有在講新娘，「她大概只出場了3分鐘，也沒有台詞，但她卻留下不可思議的強烈印象。為什麼？因為她具有極強的存在感，也因為她甦醒後做的第一件事，是拒絕。這在當時的電影裡極度罕見。」

因為無論是在原著或神話裡，怪物渴望伴侶，他殘忍但孤獨、飢渴、敏感、同時善良。這些元素都很動人，但—如果替怪物創造伴侶，那「伴侶本人」的意志與需求又是什麼？她是否會有自己的優先順序？她是否會反抗？她害怕什麼？她渴望什麼？這些念頭，都促成了《科學新娘！》的拍攝。

導演不諱言，《科學新娘！》受到許多經典作品的影響，如《我倆沒有明天》、《我心狂野》等。（華納兄弟提供）

跟過往影史所出現的版本相比，《科學新娘！》刻意設定在30年代，但又不像是歷史上所描繪的30年代，瑪姬葛倫霍解釋自己真的很喜歡那個年代，但也發現科學怪人是無比孤獨的，「在觀眾認識他之前，他最重要的情感關係竟然是一位電影明星。這很合理：電影明星是那種你可以想像自己與她產生親密關係，而她永遠不會知道的對象。再加上他的外表讓人恐懼，他只能在昏暗的電影院裡感到安全。」

為了讓這個設定成立，她認為故事應該發生在電影存在的年代，因此選擇了30年代，「那個年代不僅美學風格迷人，當時的電影也極具幻想性，而《科學新娘！》大量探討「幻想與現實」之間的落差：幻想的愛、幻想的美、幻想的性、幻想的自我。」不過她也說，電影又混合了1981年紐約下城與當代氛圍，「是我想像出來的30年代。」

在瑪姬葛倫霍的觀點中，《科學新娘！》呈現的是一個生前沒機會表達自我的人，「當她死去時，有太多話沒有被聽見，所以當她復活，內心有大量需要被表達的東西。此外，她復活時『不知道自己是誰』，於是她的核心動力成為『尋找自我」』過去的文學或電影裡，站在這個位置上的通常是男性角色，但我希望讓女性成為這個問題的主體。」

至於選擇潔西伯克利（Jessie Buckley）飾演這位「科學新娘」，瑪姬葛倫霍解釋一開始寫劇本的時候，沒有要設定誰來演，「當劇本完成後，我立刻知道：『這個角色只能由潔西演』。她擁有極寬廣的情感光譜，願意呈現人性的各種面向─強大與脆弱、聰明與不理性、美麗與醜陋。這些元素都是科學新娘的角色深度所必須的。」而跟她搭檔的科學怪人，則是克里斯汀貝爾（Christian Bale）出任，「我創作 時大量參考原著。他敏感、極度渴望親密、聰慧、孤獨，也具有殘暴面。要演繹這樣複雜的人性，需要一個能承接所有層次的演員，而克里斯汀貝爾正是如此。我當時心想：『我就大膽一點，問我最想問的人。最糟不過就是被拒絕，但我可以承受拒絕。』於是我找了他，而他也答應加入。」

提到片名《科學新娘！》為何會有一個驚嘆號，她笑說：「或許也跟我青春期的女兒們傳訊息時，『大量使用驚嘆號』的習慣有些關聯。」隨後她解釋，這是因為主人翁在生前沒有得到表達自己的空間，「因此她復活時，有大量的內容需要強而有力地被說出。而她同時也能觸及他人未說出口的情緒。當這些話最終得以爆發，自然是帶著驚嘆號的。」

