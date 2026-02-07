瑪德琳失蹤20年爆陰謀！被送往蘿莉島？ 女嫌素描「竟撞臉淫魔共犯」

左為2009年公布的瑪德琳失蹤案女性嫌犯素描畫像，右為麥斯威爾，兩者外貌相似，引爆網路陰謀論熱議。（翻攝X@DaniMayakovski）

英國女童瑪德琳麥肯（Madeleine McCann）2007年在葡萄牙離奇失蹤，至今近20年仍未偵破，成為全球最知名的懸案之一。隨著已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案近日被公開，沉寂多年的陰謀論再度被拿出來討論。網友對比綁架瑪德琳的女嫌犯面部素描畫像，竟和艾普斯坦女友兼共謀麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）高度相似，令人不寒而慄。

女嫌犯素描撞臉淫魔共犯？ 一看對比照真的只是巧合嗎？

回顧這起懸案，2007年5月3日，年僅3歲的瑪德琳與父母在葡萄牙小鎮Praia da Luz度假時，竟在公寓內離奇失蹤，震驚國際。英國與葡萄牙警方持續追查多年，也多次公布嫌犯素描。2020年，德國檢方點名德國籍男子克里斯蒂安布呂克納（Christian Brueckner）為主要嫌疑人，但他否認涉案，案件至今仍未有定論。

關於瑪德琳失蹤案與艾普斯坦的陰謀論，源自一張2009年由私人調查員繪製的女性嫌犯素描。不少網友認為，素描中的短髮中年女性，與麥斯威爾外貌極度相似，猜她可能綁架瑪德琳，進行人口販運。2021年，麥斯威爾因協助艾普斯坦從事未成年性剝削遭判刑後，相關陰謀論就曾在社群平台擴散。

瑪德琳失蹤近20年，她的右瞳孔因眼球缺損，呈現「鑰匙孔」形狀。（翻攝Wikipedia）

鑰匙孔瞳孔成「標記」？ 極端陰謀論為何會再度被翻出來？

根據網上流傳的最新陰謀論，艾普斯坦的性販運網絡不僅止於青少年，還涉及極端儀式，包括提取「腎上腺素」（adrenochrome）以延年益壽。瑪德琳右眼罕見的「眼球缺損」（coloboma），瞳孔呈現「鑰匙孔」形狀，被部分人解讀為「特別標記」，讓她成為菁英圈子獵物的目標。

麥斯威爾（前）是艾普斯坦（後）的女友兼共犯。（翻攝US Attorney Office）

此外，一份2020年FBI檔案中的匿名提示提到，2009年有人聲稱，看到神似麥斯威爾的女性，帶走一名與瑪德琳外貌相似的女孩，猜測她可能把瑪德蓮送到艾普斯坦的「蘿莉島」，進行不為人知的活動。

不過，英國與葡萄牙警方從未將麥斯威爾或艾普斯列入瑪德琳失蹤案的嫌疑人。目前德國檢方仍視布呂克納為首要嫌疑人，但尚未正式起訴，案件仍在持續調查中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

