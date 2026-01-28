瑪格羅比《“咆哮山莊”》情慾演出超會撩 生理反應全入鏡

好萊塢女星瑪格羅比在新片《“咆哮山莊”》中，與男主角雅各艾洛迪上演禁忌又瘋狂的愛戀，本片大膽詮釋了英國作家艾蜜莉勃朗特的經典文學作品，加入導演艾莫芮德芬諾對服裝、場景以及男女感情的全新理解，讓瑪格羅比大讚：「光是讀劇本就讓我哭了好幾次！」

導演艾莫芮德芬諾曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本，這次之所以透過全新視角詮釋經典文學，原因是她從小讀了《“咆哮山莊”》就驚豔不已，之後人生每個階段重讀時也都有不同感受，她將原著描述為「性感的極致」，因此萌生想透過視覺影像來傳達這份「浪漫」。

廣告 廣告

《“咆哮山莊”》瑪格羅比有大膽情慾演出。（圖／華納兄弟提供）

瑪格羅比形容主角凱西與希斯克里夫的關係，放到現代來說就是一段有毒關係，但兩人對感情的真摯與追求，卻能讓不同世代的讀者共同感受到痛徹心扉的感動。導演艾莫芮德芬諾表示，《“咆哮山莊”》在情感上完全忠於原著所帶來的感受，但絕非照本宣科的翻拍，而是一種全新的體驗，保證能讓這個世代的年輕觀眾愛上這個刻骨銘心的愛情故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。

值得一提的是，瑪格羅比透露導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，將角色隔著房間投射出的渴望眼神，以及男女主角肢體上的親密時刻，拍出無可救藥的極致浪漫。導演更把演員的「生理反應」特寫放大，包含主角互動時流的汗水、親密戲從嘴角溢出的唾液，藉此讓觀眾看了超有共感，彷彿也在挑逗觀眾情慾。

《“咆哮山莊”》將於2月13日在台上映。

《“咆哮山莊”》雅各艾洛迪為好萊塢新一代男神。（圖／華納兄弟提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導