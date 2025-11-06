瑪格羅比拍吻戲前狂吃派 柯林法洛傻眼：妳確定？

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影《奇幻導航》，兩人在片中的吻戲浪漫破表，火花四射，令人印象深刻。然而，瑪格羅比在接受訪問時卻大爆料，拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑。

《奇幻導航》故事描述心懷遺憾的大衛和莎拉，因緣際會坐上能夠導航回到過去的神奇座車，在彼此陪伴下與自己和解，展開一段成熟又療癒的「大人系戀愛」。

瑪格羅比透露，拍攝吻戲那天，柯林法洛特地帶了自己做的牧羊人派給她。在拍攝吻戲前的空檔，瑪格忍不住嘴饞大快朵頤。她回憶道：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，問『妳是認真的嗎？現在要吃完這整份派』？」她一派輕鬆回應：「別擔心，我有很多口香糖。」

電影中，男女主角一路在車上聊天談心，是貫穿全片的重要橋段。由於開車戲份實在太多，瑪格和柯林乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法，讓導演坐後座，兩人真的邊開邊排戲。

柯林笑說：「我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，一邊開車一邊聊人生，順便背台詞。」結果排戲意外變成一趟小型公路之旅。柯林的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導