瑪格羅比激戰性感男星！「生理反應全被拍」體液狂流

瑪格羅比身穿雪白婚紗，投身愛人懷抱。（圖／華納兄弟）





「人間芭比」女星瑪格羅比在新電影《“咆哮山莊”》中，與甫入圍奧斯卡獎的性感男星雅各艾洛迪，聯手上演一段轟動數世紀的瘋狂絕戀。瑪格羅比透露導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，將角色隔著房間投射出的渴望眼神，以及男女主角肢體上的親密時刻，拍出無可救藥的極致浪漫。她更透露導演把演員「生理反應」特寫放大，包含主角互動時流的汗水、親密戲從嘴角溢出的唾液，藉此讓觀眾看了超有共感，彷彿也在挑逗觀眾情慾！

電影大膽詮釋英國作家艾蜜莉勃朗特的經典文學作品，加入導演艾莫芮德芬諾對服裝、場景，以及男女感情的全新理解，瑪格羅比大讚：「光是讀劇本就讓我哭了好幾次！」她形容主角凱西與希斯克里夫的關係，放到現代來說就是一段有毒關係，但兩人對感情的真摯與追求，卻能讓不同世代的讀者共同感受到痛徹心扉的感動。

導演艾莫芮德芬諾（左3）特別拍下主角互動時的生理反應。（圖／華納兄弟）

導演艾莫芮德芬諾曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，這次之所以透過全新視角詮釋經典文學，原因是她從小讀了《咆哮山莊》就驚艷不已，之後人生每個階段重讀時也都有不同感受，她將原著描述為「性感的極致」，因此萌生想透過視覺影像來傳達這份「浪漫」。

電影找來獲得奧斯卡獎肯定的攝影指導萊納斯桑德格倫、美術指導蘇齊戴維斯、服裝設計賈桂琳杜倫等超狂陣容，打造出兼具復古、時尚感的絕美造型，以及震撼的華麗場面，瑪格羅比激動表示：「導演拍出感情裡最令人心癢及心碎的瞬間」，今年以「科學怪人」一角入圍奧斯卡獎的雅各艾洛迪，也大讚導演拍出：「潛藏在字裡行間的情感暗流」，完美呈現出原作的精髓。



