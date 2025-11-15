瑪格羅比穿白紗露性感美背 「科學怪人」胸肌炸裂上演禁忌之戀

女星瑪格羅比（Margot Robbie）與近期憑藉「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），在明年情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》（“Wuthering Heights”）中，上演一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。

最新預告中，瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現了壯碩的身材，同時又能以時尚西裝優雅現身，完美駕馭粗獷野性與高雅氣質兩種截然不同的風格。

《“咆哮山莊”》片名特別加上引號，預示電影將大膽且獨特地刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想。

電影由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）執導並兼任編劇。她以其獨特的視覺風格，大膽地重新詮釋了英國文學作家艾蜜莉勃朗特（Emily Brontë）的同名經典小說。故事不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採用了大膽的配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。

片中瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫。兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，開啟這段複雜的戀情。電影將於2026年2月13日在台上映。