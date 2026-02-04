瑪格羅比穿馬甲激吻新男神 《咆哮山莊》雅各艾洛迪解放情慾

瑪格羅比和雅各艾洛迪主演《“咆哮山莊”》。（圖／華納兄弟提供）

男星雅各艾洛迪兼具模特兒身材與精湛演技，為好萊塢新世代男神，才以《科學怪人》入圍奧斯卡與金球獎，又在新片《“咆哮山莊”》挑戰從影以來最困難演出，預告中，他展現宛如「霸總」般的強烈控制慾，僅用單手抓住瑪格羅比的馬甲，讓人看得臉紅心跳。

今年28歲的澳洲男星雅各艾洛迪，擁有將近兩公尺高的頂尖模特兒身材與極具辨識度的深邃輪廓，近年在好萊塢戲約不斷，同時也是多個國際時尚品牌力捧的當紅寵兒。此次在《“咆哮山莊”》挑戰文學史上最具爭議性的角色希斯克里夫，童年時是飽受冷眼與壓迫的孤兒，一路蛻變為氣場強烈、財力雄厚的紳士，角色層次極為複雜。

《“咆哮山莊”》瑪格羅比和雅各艾洛迪出席巴黎首映會。（圖／華納兄弟提供）

他的造型也從粗獷野性的荒原男子，轉變為身穿合身西裝、舉手投足散發優雅與危險魅力的上流紳士形象，與瑪格羅比飾演的凱西展開一段既炙熱又危險的激情愛戀。兩人不僅在荒原上忘情擁吻，也在雨中緊緊相擁，將壓抑已久的情感徹底釋放，情慾與愛恨交織，張力十足。

導演艾莫芮德芬諾形容，希斯克里夫是文學史上最具震撼力、同時也最令人心碎的角色，要將這個可愛又可恨的人物演到讓觀眾為之動容，是全片最大的挑戰，而雅各艾洛迪的細膩演出，則「精準傳達出角色的溫柔、孤獨與缺陷」，極具說服力。與雅各艾洛迪有多場親密戲的瑪格羅比也大讚：「我無法想像其他人來演，這個角色就是屬於他，這是命中注定的！」

《“咆哮山莊”》將於2月13日在台上映。