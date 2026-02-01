瑪格羅比緊身禮服美登《咆哮山莊》首映 2.7億項鏈大有來頭

電影《“咆哮山莊”》近日在洛杉磯舉行首映會，導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）以及男女主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、瑪格羅比（Margot Robbie）出席盛會。尤其瑪格羅比一身裸色蕾絲緊身禮服，下擺黑紅漸層，宛如花瓣般，驚豔全場。

值得一提的是，瑪格羅比戴的心型項鍊來頭不小，為伊莉莎白泰勒檔案與遺產委員會（Elizabeth Taylor Archive and Estate）的卡地亞泰姬瑪哈（Cartier Taj Mahal）項鍊。這件珠寶是李察波頓（Richard Burton）於1972年在伊莉莎白泰勒40歲生日時送給她的禮物。2011年12月以880萬美元（約為新台幣2.78億元）的價格售出，是伊莉莎白泰勒遺產拍賣的一部分，巧妙呼應著《“咆哮山莊”》的復古氛圍以及刻骨銘心的愛情。

《“咆哮山莊”》導演艾莫芮德芬諾（右）和女主角瑪格羅比。（圖／華納兄弟提供）

導演艾莫芮德芬諾在首映紅毯上表示，電影原著是她最愛的書，「我從一開始就知道，我永遠不可能拍出一部能完全展現這本書偉大之處的作品。我所能做的，就是拍一部能讓我感受到讀這本書時我有所感覺的電影。」

先前瑪格羅比擔任過艾莫芮德芬諾執導的《Saltburn》與《花漾女子》，這次她與公司也是《“咆哮山莊”》的製片，北美特別安排在2月13日上映，瑪格羅比表示：「如果是我的話，我會想在周五晚上和所有女性好友一起去看，我想喝點調酒，或許打扮得精緻一點；然後隔天情人節晚上，我再和丈夫或其他人一起去看，這感覺是個完美的周末。」雅各艾洛迪也附和：「這是一個關於愛的日子，全世界都在思考愛，而這部電影，如果它真的在探討什麼，那探討的就是愛。」

瑪格羅比美美出席《“咆哮山莊”》首映會。（圖／華納兄弟提供）

《“咆哮山莊”》男主角雅各艾洛迪片約不斷。（圖／華納兄弟提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導