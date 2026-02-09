瑪格羅比自曝與20名閨蜜穿性感馬甲搶看《咆哮山莊》 雅各艾洛迪一現身全場尖叫暴動！
1. 瑪格羅比閨蜜們搶先看《咆哮山莊》全程分心在尖叫？
2. 瑪格羅比自曝人生最瘋狂一夜，竟是和閨蜜看自己的新片！
3. 瑪格羅比透露《咆哮山莊》拍攝期間離不開男主角！
【文／千尋少女】好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）近日為新片《咆哮山莊》（Wuthering Heights）展開宣傳，卻意外揭露一段失控到不行的私下趣事。她登上《吉米夜現場》透露，為了慶祝電影即將上映，閨蜜們竟以她在片中飾演的角色「凱西」為名，替她舉辦了一場「假單身派對」，現場尺度和氣氛完全突破想像。
瑪格羅比笑說，派對上20名好友清一色穿上黑色蕾絲馬甲、面紗盛裝出席，場面宛如黑幫太太們的聚會。她回憶，一開始還以為朋友只是鬧著玩，沒想到現場甚至準備了風格指引圖，「我身穿白色束腹和蕾絲，則是走『黑道人妻風』，全是黑色蕾絲和馬甲，我覺得主題大概是『維多利亞放蕩風』。」
更誇張的是，派對當晚還安排了《咆哮山莊》放映活動，但電影幾乎完全被「尖叫聲」淹沒。瑪格羅比形容：「 那20 個女人簡直像失控一樣，微醺又興奮，電影才剛開始就叫個不停。」尤其當男主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）登場時，全場立刻陷入暴動，她笑稱：「那個震度強烈到應該可以測到芮氏規模。」她還透露，大家因為太專注在雅各身上，幾乎錯過了大半劇情，「如果他那天真的走進來，可能會被我們生吞活剝，他沒出現其實比較安全。」
雖然戲外閨蜜們全為雅各瘋狂，但瑪格羅比透露，拍攝期間兩人其實培養出一種「高度依賴」的奇妙默契。她坦言自己很容易與對戲演員產生情感連結，這次與同為澳洲出身的雅各也不例外。她回憶，開拍初期，對方總是靜靜待在她視線範圍內，像是在「盯場」般觀察她的表演，「我不知道是不是導演要求，但他總是在那裡。」
直到第三天，瑪格羅比竟然發現自己開始下意識尋找雅各身影，若對方不在現場，甚至會感到一絲不安與失落，「就像小孩找不到自己的毯子一樣。」她形容，這種微妙依賴感反而讓兩人的對戲更加自然。
《咆哮山莊》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學經典作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。新版找來有「人間芭比」之稱的瑪格羅比，攜手因《科學怪人》話題暴漲的雅各艾洛迪主演，在情人節檔期上演一段充滿情慾交織且淒美的愛戀。
