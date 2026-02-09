瑪格羅比自曝與20名閨蜜穿性感馬甲搶看《咆哮山莊》 雅各艾洛迪一現身全場尖叫暴動！
1. 瑪格羅比閨蜜們搶先看《咆哮山莊》全程分心在尖叫？
2. 瑪格羅比自曝人生最瘋狂一夜，竟是和閨蜜看自己的新片！
3. 瑪格羅比透露《咆哮山莊》拍攝期間離不開男主角！
【文／千尋少女】好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）近日為新片《咆哮山莊》（Wuthering Heights）展開宣傳，卻意外揭露一段失控到不行的私下趣事。她登上《吉米夜現場》透露，為了慶祝電影即將上映，閨蜜們竟以她在片中飾演的角色「凱西」為名，替她舉辦了一場「假單身派對」，現場尺度和氣氛完全突破想像。
🍿《咆哮山莊》WUTHERING HEIGHTS
上映日期：2026/02/13
演員：瑪格羅比、雅各艾洛迪、歐文庫柏、夏洛特梅林頓
片長：2 時 16 分
瑪格羅比笑說，派對上20名好友清一色穿上黑色蕾絲馬甲、面紗盛裝出席，場面宛如黑幫太太們的聚會。她回憶，一開始還以為朋友只是鬧著玩，沒想到現場甚至準備了風格指引圖，「我身穿白色束腹和蕾絲，則是走『黑道人妻風』，全是黑色蕾絲和馬甲，我覺得主題大概是『維多利亞放蕩風』。」
更誇張的是，派對當晚還安排了《咆哮山莊》放映活動，但電影幾乎完全被「尖叫聲」淹沒。瑪格羅比形容：「 那20 個女人簡直像失控一樣，微醺又興奮，電影才剛開始就叫個不停。」尤其當男主角雅各艾洛迪（Jacob Elordi）登場時，全場立刻陷入暴動，她笑稱：「那個震度強烈到應該可以測到芮氏規模。」她還透露，大家因為太專注在雅各身上，幾乎錯過了大半劇情，「如果他那天真的走進來，可能會被我們生吞活剝，他沒出現其實比較安全。」
雖然戲外閨蜜們全為雅各瘋狂，但瑪格羅比透露，拍攝期間兩人其實培養出一種「高度依賴」的奇妙默契。她坦言自己很容易與對戲演員產生情感連結，這次與同為澳洲出身的雅各也不例外。她回憶，開拍初期，對方總是靜靜待在她視線範圍內，像是在「盯場」般觀察她的表演，「我不知道是不是導演要求，但他總是在那裡。」
直到第三天，瑪格羅比竟然發現自己開始下意識尋找雅各身影，若對方不在現場，甚至會感到一絲不安與失落，「就像小孩找不到自己的毯子一樣。」她形容，這種微妙依賴感反而讓兩人的對戲更加自然。
《咆哮山莊》由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學經典作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。新版找來有「人間芭比」之稱的瑪格羅比，攜手因《科學怪人》話題暴漲的雅各艾洛迪主演，在情人節檔期上演一段充滿情慾交織且淒美的愛戀。
瑞秋麥亞當斯25歲試鏡《辣妹過招》被嫌老！錯失主角卻意外演活經典反派
好萊塢經典校園電影《辣妹過招》（Mean Girls）上映至今超過20年，依然是流行文化指標，其中由瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）飾演的「塑膠女孩」領頭羊蕾吉娜，刻薄又迷人的反派氣場更成為影史代表人物。不過瑞秋近日受訪時自爆，當年最初試鏡的其實不是蕾吉娜，而是女主角「凱蒂」，卻被導演一句「太老了」打槍，而與主角擦身而過。
連線專訪》瑪格羅比《“咆哮山莊”》談禁忌之戀 被封伊莉莎白泰勒等級
改編自同名經典文學小說，電影《“咆哮山莊”》即將在情人節前夕13日上映，本片找來「人間芭比」瑪格羅比、新生代男神雅各艾洛迪主演，其他演員還包括周洪、沙扎德拉提夫以及艾莉森奧利弗等人。日前導演艾莫芮德芬諾與演員沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗分別接受本報專訪，儘管電影還未上映，但充滿情慾的預告，卻引發不少書迷的爭論，對於外界這些雜音是否會成為壓力？艾莫芮德芬諾大方回應，「我對此感到無比感激，大家願意去討論它。我唯一能做的，就是做出讓自己有感覺的電影，並期望在別人身上產生共鳴，你不可能做出讓大家都喜歡的東西。」
日女神搭車慘遭「人肉靠背」！網怒：絕對是故意的
娛樂中心／林依蓉報導日本前NHK人氣主播中川安奈，因亮眼外型與火辣身材被封為主播界「峰不二子」，自去年3月離職轉為自由身後，她仍持續活躍於寫真與綜藝圈，人氣不減。近日，她在社群平台分享自己於尖峰時段搭乘電車時的糟糕經驗，直言部分乘客在明明站得穩的情況下，卻刻意將全身重量壓在他人身上。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。
小鹿亂撞是真的！《戀上換裝娃娃》聲優來台 親曝最心動「海夢」名場面
聲演人氣動畫《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優直田姬奈，親臨「台北國際動漫節」，2月8日、9日舉辦聲優見面親遞會。今（8日）首場活動中，她不僅分享配音《戀上換裝娃娃》的幕後趣事與心得，也現場還原多個經典橋段配音，並與全場粉絲進行互動遊戲，氣氛熱烈。
宮野真守寒流夜低溫短袖開唱 飛吻攻勢加碼中文告白
日本人氣聲優宮野真守在寒流來襲的夜晚站上台北舞台，體感溫度不到10度，他仍穿著短袖、短褲加上太陽眼鏡現身，在Legacy TERA與上千名觀眾展開一場「VACATION」。他不時往各區送出飛吻，還用中文對台下說「你們很可愛」，觀眾立刻用更大的聲量回應。
消失螢幕3年！40歲李毓芬「真實狀態」驚人曝光 21秒熱舞片瘋傳：身材太兇猛
曾為女團「Dream Girls」成員的李毓芬，自2023年2月驚喜現身倫敦時裝週後，便幾乎消失在螢光幕前，連社群平台也極少更新，行蹤顯得十分神祕。沒想到，淡出演藝圈近3年的她，近日突然在Instagram限時動態上傳一段21秒的熱舞影片，大方展現40歲的超真實體態，結實的腹肌線條與火辣舞姿，瞬間讓大批粉絲陷入瘋狂。
日超人氣Coser辣翻花博！挑戰緊身衣還原動漫神角
娛樂中心／林依蓉報導台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier開拓動漫祭46（FF46）」於2月6日至8日在台北花博爭艷館正式展開。活動吸引逾千個同人社團參與，展出內容橫跨原創與二次創作，從動畫、插畫到小說作品應有盡有，讓動漫迷一次逛到過癮。其中最受矚目的焦點，正是日本超人氣Coser兼實況主yunocy（水沢柚乃）三度訪台，不僅帶來重量級Cosplay演出，還規劃多項近距離互動活動，包括合照、推出全新寫真新刊、限定周邊，以及「1分鐘拍攝互動券」，引爆全台動漫迷的熱情。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
27歲女星穿牛仔褲上台領獎！「穿衣自由vs場合禮儀」網友吵翻
2026年微博之夜頒獎典禮上，演員周也以白色刺繡外套搭配寬鬆牛仔褲登上領獎台，在一片正式禮服中格外顯眼，也隨即引發網路熱議。
金在中來台！餵硬糖寵粉「差點出大事」 笑喊：以為牙要碎了
韓星金在中8日在台北國際會議中心（TICC）舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert “GALAXY 1986”》。當晚他戴上可愛的髮箍等道具，並拿著餐籃走下舞台，將棒棒糖送到粉絲手中，還一度把巧克力棒叼在嘴裡，作勢要喂歌迷。沒想到，卻沒有粉絲敢去接，最終他只好自己咬下，卻突然笑說差點出大事，「我以為這是（沒有內餡的）巧克力，沒想到裡面有像麥芽糖的東西，我以為我的牙快要碎了！」逗樂全場。
「巨胸放桌上」前主播吐搭車惡夢 網怒轟根本痴漢行為
31歲日本美女主播中川安奈，過去是NHK力捧的當家人氣主播之一，憑藉甜美臉蛋與前凸後翹的好身材，被封為「主播界峰不二子」。她曾在2024年巴黎奧運轉播期間，因一身米金色系服裝引發「乍看像沒穿衣服」的錯覺掀起熱議，也曾因在社群平台曬出「巨胸放桌上」的火辣美照，遭電視台警告後被迫下架。近年她已離開NHK，轉戰演藝圈成為自由主播，一舉一動仍備受關注。近日，中川安奈透過社群平台X（原推特）分享一段搭乘電車的糟糕通勤經驗，引發大量網友討論。
專訪／網紅轉戰演員！女星嘆「多說多錯」揭假面閨蜜：只在乎流量
女星陳昱廷、李雪因合作電影結緣，在國片《啵me之我的青春住了鬼》中飾演一起在劇場奮鬥的閨蜜，戲外也培養出深厚情誼。陳昱廷、李雪近日接受《三立新聞網》專訪，透露兩人不只同星座、生日更只差三天，個性相當相似，李雪也大讚：「她就像以前的我，講話很直接，常常把我心裡想講的話都講出來。」記者林汝珊
男星拍吻戲疑起生理反應...「褲襠形狀」現形 尷尬畫面被瘋傳
韓國男星金宣虎擁有帥氣的外型，踏入演藝圈後累積不少作品，包括《我的鬼神搭檔》、《海岸村恰恰恰》、《愛情怎麼翻譯？》等劇爆紅，不過他近日捲入逃稅爭議，讓演藝形象受損，如今又有網友挖出他過往拍戲片段，金宣虎拍攝親密戲時疑似起了生理反應。蔡佩伶報導
貝克漢長子計劃領養孩子！妻子「瘦到40公斤」 父母恐隔空迎「無血緣孫子」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）徹底與父母翻臉，家族裂痕持續擴大。據傳，布魯克林和妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）打算領養小孩，貝克漢夫妻恐將迎來「無血緣的第一個孫子」。
瑪麗亞凱莉無酬獻唱「聲音過完美疑對嘴」 冬奧官方回應
「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）獲邀擔任2026年米蘭冬奧開幕典禮演唱嘉賓，演出結束後，不少網友質疑瑪麗亞凱莉疑似唱「對嘴」，面對排山倒海而來的輿論，官方也做出回應。
4000花剩400元！侵佔「弱勢兒NET禮券」 台南嬤孫3人到案：不知嚴重
台南一對弱勢家庭姊弟於上月底，拿著NET提供的4000元禮券，前往永康店替自己添過年新衣卻不小心將禮券遺失，讓姊弟相當懊惱傷心。本月4日警方受理報案，調閱監視器發現，拾獲者是61歲阿嬤及一對小姊弟，半小時後禮券花到只剩400元，3人到案說明後，依侵佔罪將阿嬤送辦。
《世紀血案》導演徐琨華終於發聲 「不知有記者會」沒話語決策權
電影《世紀血案》引發爭議，導演徐琨華神隱多日後今（8）日晚間終於發聲，提出六點聲明，「我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。」針對他參與這部電影⼯作的實情，以及他的理解與判斷逐項說明。
盧昱曉頭飾太大釀可愛意外！誤碰王玉雯 網笑「神女誤傷凡人」
大陸娛樂圈年度盛事「2025微博之夜」於5日盛大登場，星光熠熠之餘，後台同樣精彩，宛如一場明星小型同樂會。其中，演出《入青雲》、《軋戲》打開知名度的女星盧昱曉，因一段意外又可愛的插曲，成為全網熱議焦點。
快訊／李千娜《世紀血案》失言丟工作！確定缺席櫻花季
《96分鐘》衝上Netflix全球電影榜第2名 刷新國片收視紀錄
台灣災難動作電影《96分鐘》自2…